Yüz şişmesi nedir? Neden olur?

Reflü neden olur, belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Sık rastlanan bir durum olan yüz şişmesi bazı hastalıkların belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar arasında tiroid, karaciğer, böbrek veya kalp ile ilgili sağlık sorunları gösterilmektedir.

Vücudun Su Tutması

Özellikle göz altında sabahları görülen şişliğin ana nedeni vücudun su tutmasıdır. Suyun fazla miktarda depolanmasının nedeni aşırı tuzlu beslenme ile kandaki sodyum oranının yükselmesi, çok sıcak ve nemli hava ve güneş yanıkları olabilir. Ayrıca birçok farklı hastalık nedeniyle alınan bazı ilaçların vücudun su tutmasına neden olduğu bilinmektedir. Gebelik, menopoz ve regl dönemlerinde yaşanan hormonal dalgalanmalar fazla suyun atılamamasına neden olabilir. B vitamini eksikliği sıvıların depolanmasına yol açarak ödemler oluşturabilir.

Vücudun kronik olarak aşırı su tutması bazı hastalıkların belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar arasında tiroid, karaciğer, böbrek veya kalp ile ilgili sağlık sorunları gösterilmektedir.

Alerjik Reaksiyonlar

Sabah şişik bir yüzle uyanmanın nedeni gece yatmadan önce yediğiniz bir şeye vücudun verdiği alerjik tepkisi ya da böcek sokması olabilir. Tüy, toz, polen gibi solunan alerjenler ve saman nezlesi yüzde şişlik meydana getirebilir.

Diğer Olası Nedenler

Cerrahi operasyon sonrası, vücudun iyileşme sürecinde sabahları şiş yüzle uyanmak normaldir. Aspirin, penisilin, sülfonamid ve glukokortikoid içeren ilaçların yan etkileri arasında yüzün şişmesi bulunmaktadır. Ağız bölgesinde yaşanan şişlikler diş apsesi nedeniyle oluşabilir. Göz zarında veya göz çevresinde meydana gelen enfeksiyonlar gözaltları ve göz kapağında şişliğe neden olabilir.