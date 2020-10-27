Yüz yüze eğitimle ilgili oldukça önemli bir son dakika açıklaması geldi. Ajanslara son dakika olarak düşen Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasının ayrıntılarını bir araya getirdik...

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SINAVLAR NASIL OLACAK?

MEB: Haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için; sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.