'Yüz Yüze' için oyuncu aranıyor

Görünen o ki uyarma modası Hollywood'da iyice yaygınlaştı.

Yeniden uyarlanacak filmlerden biri John Travolta ve Nicolas Cage'in başrollerinde yer aldığı 1997 yapımı 'Yüz Yüze'...

1997'de gösterime girerek John Woo imzalı 'Yüz Yüze' yeniden çekilecek. John Travolta ile Nicolas Cage'in başrollerinde yer aldığı filmin yeniden çevrimi için stüdyo Paramount'ta hazırlıklar başladı. Senaryosunu Oren Uziel'in yazacağı filmin yönetmeni ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı henüz netlik kazanmış değil.

'Yüz Yüze', beyazperdeye çocuğunun ölümünden sorumlu terörist 'Castor Troy'u yakalamak için operasyonla onun suretine bürünen FBI ajanı 'Sean Archer' ile bu durumun karşısında FBI ajanının suretini kazanan 'Castor Troy'un aralarındaki komplike kovalamacayı yansıtmıştı.