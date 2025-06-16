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        Haberler Gündem Güncel "Yüzde 75 çözdüm" demişti! Kanser çalışmalarıyla bilinen doktor Mustafa Savan Günay'ın ölümünde rapor bekleniyor! | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        "Yüzde 75 çözdüm" demişti! Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!

        Eskişehir'de kanser çalışmalarıyla bilinen ve evinde ölü bulunan emekli doktor Mustafa Savan Günay'ın otopsisi tamamlandı. "25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü yüzde 75 itibariyle zaten çözdüm o nedenle Magna Lunaca'yı (takviye gıda) çıkardım. Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim" ifadeleriyle gündem olan Günay'ın ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklendiği kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:15 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:15
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        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
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        Eskişehir'de evinde ölü bulunan emekli doktor Mustafa Savan Günay’ın otopsisi tamamlanırken, alınan örnekler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Günay’ın ölüm nedeninin hazırlanacak raporun ardından netlik kazanacağı belirtildi.

        DHA'nın haberine göre Tepebaşı ilçesinde oturan emekli doktor Mustafa Savan Günay’ın şehir dışındaki arkadaşı, kendisinden haber alamadı.

        ADLİ TIP KURUMU RAPORU BEKLENİYOR

        Geçen hafta perşembe günü evin temizlik çalışanına haber verildi. Evi kontrol etmek için gelen çalışan, apartmanın ikinci katındaki kapıyı açan olmayınca polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese giden ekipler, kapıyı çilingire açtırarak girdiği dairede Mustafa Savan Günay’ı yatağında hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Günay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Günay’ın cenazesi polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan otopside ölümü şüpheli görülen Mustafa Savan Günay’ın bedeninde herhangi bir kesici yada delici alet izine rastlanmazken, alınan örnekler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emekli doktor Günay’ın kesin ölüm nedeni kurumun hazırlayacağı raporun ardından netlik kazanacak.

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        "KANSERİ BİTİRECEĞİM" SÖYLEMİ

        Emekli doktor Mustafa Sanan Günay’ın mayıs ayında sosyal medyada 25 yıldır kanserin nedenlerini araştırdığını belirterek, “25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü yüzde 75 itibariyle zaten çözdüm o nedenle Magna Lunaca’yı (takviye gıda) çıkardım. Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim” diye yazmıştı.

        Ölümünün ardından Dr. Günay’ın sözleri sosyal medyada yeniden ilgi görürken, birçok açıklaması gündem oldu. İnternet kullanıcıları doktor Günay’ın ölümünün detaylı olarak incelenmesi gerektiğini savundu. Dr. Günay’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

        Kanseri çalışan doktorun şüpheli ölümü!
        Kanseri çalışan doktorun şüpheli ölümü!
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        #Mustafa Savan Günay
        #son dakika
        #Eskişehir
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