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Yüzerken ceza yedi, bahanesi ne oldu?

Muğla'nın Datça ilçesinde, tam kapanmada sokağa çıkma yasağını ihlal ederek denize giren 17 ayrı kişiye, ceza kesildi.

Yüzerken ceza yedi, bahanesi ne oldu? - Haberler
DHA

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanmada kısıtlamaları ihlal eden kişilere yönelik denetim yaptı.

Hastanealtı Plajındaki denetimde, denizde yüzen bir kişi polis tarafından uyarılarak sahile çıkması istendi. Polisin uyarısıyla kıyıya gelen M.B., polise kimlik bilgilerini vermek istemedi.

"MEĞER ONLAR TURİSTMİŞ"

Tutanak tutulmaması için bir süre polise dil döken M.B., tutanak tutulmasına engel olamadı. Antalya'da turizm sektöründe çalıştığını belirten M.B., "Ceza kesilirse ödeyemem. Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm. Meğer onlar turistmiş" dedi.


Öte yandan gün boyu denetimlerde, denize girdikleri tespit edilen toplam 17 kişi hakkında polis tarafından tutanak tutulduğu kaydedildi.

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