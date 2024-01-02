Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yüzeyi buzla kaplanan Balık Gölü doğa tutkunlarını bekliyor

        Yüzeyi buzla kaplanan Balık Gölü doğa tutkunlarını bekliyor

        Dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi buz tutan Ağrı'daki Balık Gölü ve çevresi drone ile görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:58 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinin Sinek Yaylası yakınlarında bulunan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, doğal güzellikleriyle yılın her dönemi ziyaretçileri ağırlıyor.

        2

        Yaz aylarında kamp ve piknik yapmak isteyenlerin tercih ettiği göl, bugünlerde dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.

        3

        Çevresi karla kaplı göle gelen bazı vatandaşlar, buz üzerinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi.

        4

        Buzla kaplı göl ve çevresindeki doğal güzellikler, drone ile görüntülendi.

        5

        Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, gölde yaz ve kış festivalleri düzenlediklerini söyledi.

        6

        Gölün kış turizmine müsait olduğunu ve fotoğraf tutkunlarını beklediklerini ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

        7

        "İnşallah kış turizmine yönelik çalışma yapacağız. Balık Gölü'nü kış turizmine kazandırmamız lazım. Göl tamamen buz tutmuş ve harika bir manzara var. Doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını burayı ziyaret etmeye bekliyoruz. Göl üzerindeki buz yaz aylarına kadar erimiyor.

        8

        Kuraklık tehlikesi var ve göl çok çekilmiş. Hem kuraklık hem de Doğubayazıt'ın içme suyunun buradan karşılanmasından dolayı ciddi bir su azalması var. Temennimiz her zaman dediğimiz gibi öncelikle Doğubayazıt'a acilen içme suyu bulunması ve sonrasında buradan oraya giden suyun kesilmesi."

        9

        Taşdemir, göle sahip çıkılmasını istedi.

        10
        11
        12
        13
        14
        #Balık Gölü
        #ağrı
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Sahte hesabı askıya alındı
        Sahte hesabı askıya alındı
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Venedik’te 25 kişinin üzerindeki turist gruplarına yasak geldi
        Venedik’te 25 kişinin üzerindeki turist gruplarına yasak geldi
        Epstein ile bağlantılı 200 isim açıklanacak
        Epstein ile bağlantılı 200 isim açıklanacak
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde