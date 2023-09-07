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        Aktif yaşam severler bir araya geliyor

        Boyner, sporseverleri Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı'nda düzenlediği festival ile bir araya getiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 16:54 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:54
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        Aktif yaşam severler bir araya geliyor
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        Boyner, bu sefer Boyner Dynamic Fest ile şehrin dinamik festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        Şirket, 23-24 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği olan Boyner Dynamic Fest’te binlerce ziyaretçi ağırlayacağını açıkladı. Kemerburgaz Kent Ormanı YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı’nda, gerçekleşecek festivalde sporseverler ve aktif yaşama adım atmak isteyen herkes için farklı program ve aktiviteler bulunuyor. Enerji ve dinamizm odaklı bir felsefe ile hayata geçirilen Boyner Dynamic Fest, Dinamik Sahne, Değişim Sahnesi, Dönüşüm Sahnesi, Enerji Zone, Sinerji Zone ve çocuklara özel alanları ile iki gün boyunca bol hareket, dinamizm ve eğlence sunma hedefi ile düzenlenecek.

        Gün boyu devam edecek streetball turnuvası, kaykay akrobasi şovları, zorbing futbol, dev eller basketbol, yüz boyama ve vücut boyama gibi etkinlikler de Dynamic Fest’te gerçekleştirilecek farklı aktiviteler arasında yer alıyor.

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        Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, "Boyner Dynamic Fest’in ilham kaynağı hayatın dinamik halinden beslenen deneyim tutkumuz. Uzun bir süredir deneyim mağazacılığı adına oldukça hareketli bir dönüşüm içerisindeyiz. Aktif yaşam ve dinamizmi bu kadar odağımıza almışken herkesi harekete, iyi ve aktif yaşama davet edelim istedik ve mağazalarımızın da dışına taşan bir motivasyonla Dynamic Fest’i planladık. Yüzlerce markayı tek bir çatı altında buluşturan birleştirici gücümüzle festival programında da bir araya geleceğiz. Bize inanan, dinamizme destek veren iş ortaklarımıza da teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

        "HER DÖRT KİŞİDEN ÜÇÜ SPORLA İLGİLENİYOR"

        Son yıllarda iyi yaşama olan ilginin artarak devam ettiğine değinen Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, “Bugün Türkiye’de spor alışkanlıklarına baktığımızda her dört kişiden üçünün sporla ilgilendiğini veya harekete geçmek istediğini görüyoruz. İyi yaşam gibi herkesi etkileyen konularda toplumsal fayda adına kendimizi sorumlu hissediyoruz ve her zaman deneyimle birleştirdiğimiz adımlar atıyoruz. Boyner LiveWell geçtiğimiz üç yıldan bu yana iyi yaşamı destekleyen sürdürülebilir, organik, vegan özellikli ürünleri müşterilerimizle buluşturarak pandemi ile birlikte daha da önem kazanan iyi olma haline odaklandığımız, bu alandaki ilk çalışmalarımızdan biri oldu. Şimdi de Boyner Dynamic Fest ile etki alanımızı büyütmek ve çok daha geniş bir kitleye ulaşarak farkındalık yaratmak istiyoruz. Boyner Dynamic Fest’te iki gün boyunca bol hareket, dinamizm, müzik, eğlence ve birçok farklı etkinlik yer alacak. Hareketi, sporu ve iyi yaşamı hayatının merkezine alan ya da almak isteyen herkesi festivale bekliyoruz. Festival boyunca atılan adımlar Boyner ve Help Steps ile iyiliğe dönüşecek. Gün sonunda dönüştürülen adımlar Boyner ile iki kat değerli olacak. Ve Help Steps uygulaması üzerinden istenilen STK’lara bağış yapılabilecek" şeklinde konuştu.

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