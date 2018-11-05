Lüks villada gözaltına alınmışlardı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen cuma günü Bursa ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 28 kişiyi gözaltına aldı.



DHA'nın haberine göre, operasyonda 850 gram metamfetamin, 90 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar bonzai, bir miktar uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde naklinde kullanıldığı değerlendirilen lüks araç ve yüklü miktarda para ele geçirildi.



Emniyete getirilen şüpheliler, sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Bu sırada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sıkı güvenlik önlemleri aldı. Şüphelilerden bazıları, araçlara binerken yüzlerini saklayan zanlılara, "Neden yüzünüzü kapatıyorsunuz, utanılacak bir şey yapmadık ki" dedi. Adliyeye sevk edilen 5'i kadın, 28 şüphelinin, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

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