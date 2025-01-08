'Yüzüklerin Efendisi' oyuncusu Elijah Wood sessiz sedasız evlendi
'Yüzüklerin Efendisi' serisinin başrol oyuncusu Elijah Wood, uzun süredir birlikte olduğu, iki çocuğunun annesi Mette-Marie Kongsved ile evlendiğini açıkladı
'Yüzüklerin Efendisi' yıldızı Elijah Wood, uzun zamandır birlikte olduğu Mette-Marie Kongsved ile sessiz sedasız evlendiğini doğruladı.
Yüzüklerin Efendisi'nin 'Frodo Baggins' karakteriyle tanınan 43 yaşındaki ABD'li oyuncu, katıldığı bir podcast yayınında, 33 yaşındaki film yapımcısı Kongsved'den 'eşi' olarak bahsetti. Wood, 'ailesi ve çocukları' için çok minnettar hissettiğini söyledi.
Bu açıklamalar, TMZ'nin kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, çiftin yeni yıl arifesinde İsveç'te yaklaşık 80 kişinin katıldığı samimi bir aile arası törenle evlendiğini yazmasının hemen ardından geldi.
2018'den beri birlikte olan çift, 2019'da oğullarını kucağına aldı. İki yıl sonra da çiftin bir kızı oldu. İkili, çocuklarının isimlerini kamuoyuna açıklamamayı tecih etti.
Wood, Kongsved ile ilk olarak Nisan 2016'da yapımcılığını üstlendiği ve kendisinin de başrolünü oynadığı 'Don't Feel at Home in This World Anymore' filminin setinde tanıştı.
Kongsved, daha önce yönetmen Evan Louis Katz ile evliydi, ancak 2016'da ayrıldılar.