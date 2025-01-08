Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 'Yüzüklerin Efendisi' filminde Frodo Baggins rolünü üstlenen Elijah Wood sessiz sedasız evlendi - magazin haberleri

        'Yüzüklerin Efendisi' oyuncusu Elijah Wood sessiz sedasız evlendi

        'Yüzüklerin Efendisi' serisinin başrol oyuncusu Elijah Wood, uzun süredir birlikte olduğu, iki çocuğunun annesi Mette-Marie Kongsved ile evlendiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        'Yüzüklerin Efendisi' yıldızı Elijah Wood, uzun zamandır birlikte olduğu Mette-Marie Kongsved ile sessiz sedasız evlendiğini doğruladı.

        2

        Yüzüklerin Efendisi'nin 'Frodo Baggins' karakteriyle tanınan 43 yaşındaki ABD'li oyuncu, katıldığı bir podcast yayınında, 33 yaşındaki film yapımcısı Kongsved'den 'eşi' olarak bahsetti. Wood, 'ailesi ve çocukları' için çok minnettar hissettiğini söyledi.

        3

        Bu açıklamalar, TMZ'nin kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, çiftin yeni yıl arifesinde İsveç'te yaklaşık 80 kişinin katıldığı samimi bir aile arası törenle evlendiğini yazmasının hemen ardından geldi.

        4

        2018'den beri birlikte olan çift, 2019'da oğullarını kucağına aldı. İki yıl sonra da çiftin bir kızı oldu. İkili, çocuklarının isimlerini kamuoyuna açıklamamayı tecih etti.

        5

        Wood, Kongsved ile ilk olarak Nisan 2016'da yapımcılığını üstlendiği ve kendisinin de başrolünü oynadığı 'Don't Feel at Home in This World Anymore' filminin setinde tanıştı.

        Kongsved, daha önce yönetmen Evan Louis Katz ile evliydi, ancak 2016'da ayrıldılar.

        #Mette-Marie Kongsved
        #Elijah Wood
        #yüzüklerin efendisi
        #evlilik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        İran'ın başkenti taşınacak
        İran'ın başkenti taşınacak
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Kuzey Kore'de sosisli sandviç yasağı
        Kuzey Kore'de sosisli sandviç yasağı
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        Japonya'nın soyunun tükeneceği yıl hesaplandı
        Japonya'nın soyunun tükeneceği yıl hesaplandı
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        İngiliz marka Türkiye'ye geliyor
        İngiliz marka Türkiye'ye geliyor