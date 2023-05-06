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Yüzünde ağrıyla uyanan kadının katili 10 yıldır gizleniyormuş

Mirror'da yer alan habere göre, Andreea Vanacker, kafatasının içinde sinire baskı yapan büyük bir iyi huylu tümör olduğunu keşfetti. Yapılan incelemeler tümörün en az 10 yıldır fark edilmeden büyüdüğünü gösterdi

Yüzünde ağrıyla uyanan kadının katili 10 yıldır gizleniyormuş
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HABERTURK.COM

Temmuz 2020'de, pandemi ve eve kapanma başladıktan sonra, yüzünün sağ tarafında şiddetli bir ağrıyla uyanan kadının, 10 yıl boyunca fark edilmeden büyüyen bir beyin tümörüyle yaşadığı tespit edildi.

Kanada'da yaşayan ve bütünsel sağlık teknolojisine odaklanan bir şirketin CEO'su olan Andreea Vanacker, "Her zaman sağlıklıydım ve hiç böyle bir şey yaşamamıştım; bunun iyi bir haber olmadığını biliyordum" dedi.

İLK ÖNCE TRİGEMİNAL NEVRALJİ TEŞHİSİ KONULDU

Insider'da yer alan habere göre, ertesi gün bir doktorla sanal görüşme ayarlayan ve belirtilerini anlatan Vanacker, "Esas olarak yüz kaslarımı her hareket ettirdiğimde yüzümün sağ tarafında elektrik çarpması gibi hissettiren yoğun bir ağrı yaşıyordum. Yemek yemek, konuşmak ve gülmek çok acı verici hale gelmişti. Bana kronik ağrılı bir durum olan trigeminal nevralji teşhisi koydu. Doktor, 'Bu durumun tedavisi yok, bu yüzden yapabileceğimiz en iyi şey ağrıyı yönetmenize yardımcı olmak' dedi ve bana hayatımın geri kalanında beni takip edecek bir nörolog önereceğini söyledi" dedi.

Duydukları nedeniyle şok içinde olduğunu söyleyen iki çocuk annesi Vanacker, "Yıllardır sağlıklı beslenmeye, alkol ve kahveden uzak durmaya, her gece yedi saat uyumaya, her gün egzersiz ve meditasyon yapmaya odaklanmıştım" diye konuştu.

TÜMÖR OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE İKİNCİ ŞOKU YAŞADI

Nörologdan randevu alan Andreea Vanacker, doktorunun ona iyi huylu bir tümörü olduğunu ve boyutu ile şekli göz önüne alındığında muhtemelen 10 ila 15 yıldır bununla yaşadığını dile getirdiğini söyledi.

Tümör, beyindeki yüz siniri olarak da bilinen trigeminal sinire baskı yaptığı için kronik ağrının sebebini oluşturuyordu. Vanacker, "Bir kez daha şok içinde kalmıştım" dedi.

Vanacker, ilk ağrısından birkaç ay sonra, Kasım 2020'de tümörün çıkarılması için dokuz saatlik bir ameliyat geçirdi. Kafatası kesilerek, tümörün tamamı çıkartıldı. Ancak gücünü geri kazanması bir yıl sürdü.

Vanacker, şunları söyledi: "Yaşadığım muazzam acıya rağmen gülümseyebildim. Yüz sinirlerime zarar verilmeden beyin tümörünün tamamının başarıyla çıkarıldığını öğrendim, şaşkınlık ve rahatlama yaşadım."

AMELİYATTAN 18 AY SONRA GÜCÜNÜ TOPLAYABİLDİ

Vanacker, ameliyattan beş ay sonra tekrar hafif egzersizler yapmasına izin verildiğini, yeniden gücünü toplamasının bir yılı bulduğunu söylerken, ameliyattan yaklaşık 18 ay sonra kafatasındaki ağrının azaldığını ve daha güçlü bir hale geldiğini kaydetti.

ABD'de tahminen 700 bin kişi, kanserli olmayan ve diğer organlara yayılmayan iyi huylu bir beyin tümörüyle yaşıyor.

Derleyen: Demet Demirkır

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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