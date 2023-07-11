Yüzyılın en büyük dahisi Einstein'ı yakından tanımanızı sağlayacak 11 bilgi

Einstein, genç bir adamken bakımlı siyah saçlara sahipti ta ki 1904'te oğlu Hans doğana kadar. Oğlunun olmasıyla beraber Einstein çalışmakla ve ailesini geçindirmekle çok meşgul olduğu için berbere gitmeyi bıraktı ve o bilinen ikonik saçları doğdu.

Einstein halktan sayısız mektup aldı ancak her zaman çocuklar tarafından gönderilen postaları yanıtlamaya çalıştı. Bir mektupta, genç bir kız matematikle ilgili sorunlarından şikayet ediyordu. Einstein ona şöyle yanıt verdi: Matematikteki zorluğun için endişelenme . Benimkinin daha da büyük olduğundan emin olabilirsin.

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AŞK KONUSUNDA PEK DE DAHİ SAYILMAZDI

Einstein belki harika bir dahiydi ama kesinlikle iyi bir partner değildi. İlk evliliğini fizikçi Mileva Marić ile yaptı ve çift, üçüncü çocukları olduktan sonra ayrıldı. Einstein, eşine ilginç bir talep listesi vermişti ki bu da şüphesiz evliliğin sonuna getirdi:

1. Benden yakınlık beklemeyeceksin.

2. Ben istemediğim sürece benimle konuşmayacaksın.

İkinci evliliği ise kuzeni Elsa Löwenthal ile oldu. Ancak evliliklerinin yanı sıra birçok ilişkisi de oldu.