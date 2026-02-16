Canlı
        "Yüzyıllardır süren fikri tartışmalara girecek lüksümüz yok"

        "Yüzyıllardır süren fikri tartışmalara girecek lüksümüz yok"

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da düzenlenen "İslami Söylemin Birliği" konferansında konuştu. Şara, "Yüzyıllardır süren fikri tartışmalara girecek lüksümüz yok. Önceliklerimize odaklanmalıyız. Topluma rehberlik etme görevini hatipler, okullar ve medya ile birlikte paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 19:44 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:44
        "Yüzyıllardır süren fikri tartışmalara girecek lüksümüz yok"
        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Yüzyıllardır süren fikri tartışmalara girecek lüksümüz yok. Önceliklerimize odaklanmalıyız. Topluma rehberlik etme görevini hatipler, okullar ve medya ile birlikte paylaşıyoruz." dedi.

        Şara, Vakıflar Bakanlığı tarafından başkent Şam’da düzenlenen ve 1500 din adamının katıldığı "İslami Söylemin Birliği" konferansında konuştu.

        Her kurumun kendi asli görevini doğru şekilde yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Şara, kamuoyunun yönlendirilmesi ve toplumsal davranışların şekillendirilmesinde eğitim kurumları, camiler ve medyanın ortak sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

        Camilerde görev yapan hatiplerin toplumun bilinçlendirilmesi ve yeni neslin yetiştirilmesinde önemli rol üstlendiğini belirten Şara, "Topluma rehberlik etme görevini hatipler, okullar ve medya ile birlikte paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

        Suriye’nin önceliklerine de değinen Şara, ülkenin uzun yıllara dayanan idari ve kurumsal sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Yüzyıllardır süren fikri tartışmalara girecek bir lüksümüz yok. Önceliklerimize odaklanmalıyız." diye konuştu.

        Şara, "İslami Söylemin Birliği Sözleşmesi doğru istikamette atılmış bir adımdır. Bu adım, dengeyi pekiştirmeye, söz birliğini sağlamaya ve ayrıntılı, tali meselelerde yaşanan dağınıklığın önüne geçmeye katkı sunacaktır." dedi.

        "Halk, mevcut hükümetin denetleyicisidir"

        2025 yıl içinde çeşitli bakanlıklarda reformlar yapıldığını aktaran Şara, Suriye’nin Arap ve uluslararası ilişkilerinde de düzenlemelere gidildiğini söyledi.

        Şara, dengeli bir ekonomik yapı ve sağlıklı bir kalkınma süreci hedeflediklerini ve performans değerlendirmelerinde bilimsel kriterlerin esas alındığını ifade etti.

        "Halk, mevcut hükümetin denetleyicisidir." diyen Şara, ülkenin içinde bulunduğu koşulları kamuoyuyla paylaşmanın ise kendi sorumluluğu olduğunu ifade etti.

        Şara, ülkede karşı karşıya olunan zorlukların çok sayıda ve büyük olduğunu belirterek, 60 yılı aşkın süredir biriken idari ve kurumsal yolsuzluğun yanı sıra altyapı ve yaşamın tüm alanlarında ciddi bir yıkım bulunduğunu söyledi.

        Devlet yönetiminde doğru bir planlama ile hareket edilmesi ve önceliğin halkın yararına olan çalışmalara verilmesi gerektiğini belirten Şara, son bir yıl içinde birçok bakanlıkta reform gerçekleştirildiğini aktardı.

        Şara, dengeli bir ekonomik yapı ve sağlıklı bir kalkınma süreci inşa etmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Geçtiğimiz yıl önemli bir kurumsal altyapı oluşturulduk. Performans değerlendirmelerinde bilimsel ve titiz kriterlerin esas alındı." ifadelerini kullandı.

        "Fitne, mezhepçilik ve ayrımcılığı reddeden bir dil benimsiyoruz"

        Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri, Suriye'deki camilerin ahlaki değerlerin ve itidal anlayışının rehberi olması için stratejik planlar hazırlandığını söyledi.

        Şükri, bu hedefe kapsayıcı ve mutedil bir dini söylemle ulaşmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Toplumsal yakınlığı ve sevgiyi pekiştiren, kışkırtıcı nefret söylemi, fitne, mezhepçilik ve ayrımcılığı reddeden bir dil benimsiyoruz." dedi.

        Bunun tüm vatandaşların haklarını güvence altına aldığını ve toplum içinde adaletin tesisine katkı sunduğunu kaydeden Şükri, söz konusu sözleşmenin metnin ulusal bir taahhüt niteliği taşıdığını, dini çevreler arasındaki ilişkileri ayrışma zemininden kurumsal koordinasyon ve ortak çalışma düzeyine taşımayı hedeflediğini söyledi.

        Şükri, sözleşmenin fıkhi, fikri ve mezhebi çeşitliliğin sorumlu bir çerçevede yönetilmesini amaçladığını ifade ederek, "Bu belge, görüş ayrılıklarının rahmet çerçevesinde kalmasını, ilmi istikrarın ve dini söylem birliğinin korunmasını teminat altına almaktadır." diye konuştu.

        *Fotoğraf: Suriye Cumhurbaşkanlığı, (AA aracılığıyla), temsilidir

