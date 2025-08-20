Yves Bissouma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak RB Salzburg'dan Dorgeles Nene'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertlilerin transferi resmi olarak açıklamasından sonra gündemdeki bir diğer isim olan Yves Bissouma'dan sürpriz bir hamle geldi.

Tottenham'ın Malili futbolcusu Bissouma, milli takımdan mesai arkadaşı Nene'nin Fenerbahçe'ye transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu yaptığı paylaşımda, "Bol şans evlat, senin için en iyisini diliyorum." sözlerine yer verdi.

İşte o paylaşım: