        Yves Bissouma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım! - Fenerbahçe Haberleri

        Yves Bissouma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

        Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene'yi 5 yıllığına kadrosuna katmasından sonra Yves Bissouma'dan sürpriz bir hamle geldi. Malili oyuncu, sarı-lacivertli takıma transfer olan Nene'yi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 10:08 Güncelleme: 20.08.2025 - 10:08
        Bissouma'dan Nene paylaşımı!
        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak RB Salzburg'dan Dorgeles Nene'yi kadrosuna kattı.

        Sarı-lacivertlilerin transferi resmi olarak açıklamasından sonra gündemdeki bir diğer isim olan Yves Bissouma'dan sürpriz bir hamle geldi.

        Tottenham'ın Malili futbolcusu Bissouma, milli takımdan mesai arkadaşı Nene'nin Fenerbahçe'ye transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

        Tecrübeli orta saha oyuncusu yaptığı paylaşımda, "Bol şans evlat, senin için en iyisini diliyorum." sözlerine yer verdi.

        İşte o paylaşım:

        Malili yıldızın gece yarısı yaptığı bu paylaşım Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

