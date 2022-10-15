Zabıta say say bitiremedi! İşte dilenciden çıkan para!

Kırklareli Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri rutin denetimler sırasında dilenci N.A'ya (56) müdahale edip zabıta merkezine götürdü.
"BİR DAHA YAPMAYACAĞIM BIRAKIN LÜTFEN"
AA'da yer alan habere göre burada bir zabıta personelinin elini öpmeye çalışan N.A, "Bir daha söz dilencilik yapmayacağım. Lütfen beni bırakın" dedi.
ÇIKAN PARA SAY SAY BİTMEDİ
Dilencinin üzerinden çıkan paraları sayan ekipler, miktarın 5 bin 460 lira olduğunu belirledi.
İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
Ardından polis ekiplerine teslim edilen N.A'ya Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.
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