Zafer Algöz: Sizler olmadan ilk bayramımız
24 gün arayla önce annesi Güner Algöz, ardından babası Cevdet Algöz'ü kaybeden Zafer Algöz, Ramazan Bayramı'nı buruk bir mesajla kutladı
Zafer Algöz'ün annesi ve babası...
Zafer Algöz, 8 Mart'ta annesi Güner Algöz'ü, 24 gün sonra da babası Cevdet Algöz'ü kaybetmişti.
Zafer Algöz ve annesi Güner Algöz...
Anne ve baba acısını peş eşe yaşayan Zafer Algöz için Ramazan Bayramı buruk geçiyor.
"SİZLER OLMADAN İLK BAYRAMIMIZ"
Sosyal medya hesabından annesi Güner Algöz ve babası Cevdet Algöz'ün aynı karede yer aldığı bu fotoğrafı yayımlayan Zefer Algöz; "Sizler olmadan ilk bayramımız. Mekânları cennet, ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.