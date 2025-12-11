Zafer Dilek, hayatını kaybetti
Bir süredir hastanede tedavi gören usta müzisyen Zafer Dilek, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesi 13 Aralık'ta Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek
Giriş: 11.12.2025 - 22:03 Güncelleme: 11.12.2025 - 22:03
5 yıldır İBB’ye bağlı Yakacık Sanatçı Yaşam Evi’nde yaşamını sürdüren müzisyen Zafer Dilek’in geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmişti.
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören müzisyen, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Zafer Dilek’in cenazesi, 13 Aralık Cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanacak.
