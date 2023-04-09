Zafer Partisi aday listesi YSK’ya teslim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Zafer Partisi aday listesi YSK’ya teslim edildi
ABONE OL

Zafer Partisi milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi

Zafer Partisi’nden milletvekili adayı gösterilen isimler, partinin genel başkanı Ümit Özdağ’ın onayının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi. Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Şahsuvaroğlu açıklama yaptı

Zafer Partisi aday listesi YSK’ya teslim edildi
İHA

Zafer Partisi'nin milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi.

Zafer Partisi, Genel Başkan Ümit Özdağ’ın onayının ardından milletvekili aday listesini YSK’ye teslim etti. Listeyi teslim ettikten sonra konuşan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Şahsuvaroğlu, şunları söyledi:

"YSK'ya listemizi verdik. Türkiye'nin sigortası olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'nın, devletinin sigortası olan Zafer Partisi ve ATA İttifakı olarak listemizi YSK'ye ulaştırdık. Şimdi milletimizin takdirine bırakıyoruz. Biz üçüncü yolu Türk milletine sunuyoruz. Sinan Oğan'ı cumhurbaşkanı olarak yeri itibarıyla en sağda, milletimizin teveccüh göstereceği Sinan Oğan'ı öneriyoruz. Türk milletinin kurtuluşunun reçetesi, Türk milletine devletini geri verecek olan Zafer Partisi'nin aday listelerini sunduk. Türkiye'nin, cumhuriyetin sigortası olan, anayasanın sigortası olan Zafer Partisi'nin mecliste olmasını diliyoruz. Halkımızdan bunu talep ediyoruz."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: TİP milletvekili adayları belli oldu! İşte tam liste
GÜNDEM TİP milletvekili adayları belli oldu! İşte tam liste
Bağımsız Türkiye Partisi, 28. Dönem milletvekili aday listesini YSK'ya sundu
GÜNDEM Bağımsız Türkiye Partisi aday listesini YSK'ya sundu
Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
GÜNDEM Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
GÜNDEM Devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Yeşil Sol Parti'nin aday listesi YSK'ya sunuldu
GÜNDEM Yeşil Sol Parti'nin aday listesi YSK'ya sunuldu
BBP'nin milletvekili aday listesi YSK'ya sunuldu
GÜNDEM BBP'nin milletvekili aday listesi YSK'ya sunuldu
CHP Bursa milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP Bursa milletvekili adayları isimleri
GÜNDEM CHP Bursa milletvekili aday listesi!
CHP Ankara milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP Ankara milletvekili adayları isimleri
GÜNDEM CHP Ankara milletvekili aday listesi!
CHP İzmir milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP İzmir milletvekili adayları isimleri
GÜNDEM CHP İzmir milletvekili aday listesi!
CHP İstanbul milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP İstanbul milletvekili adayları isimleri
GÜNDEM CHP İstanbul milletvekili aday listesi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.