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        Haberler Magazin 'Zaferin Rengi' Almanya'da

        'Zaferin Rengi' Almanya'da

        Fenerbahçe'nin Kurtuluş Savaşı'na olan etkisini anlatan 'Zaferin Rengi'nin Almanya galası yapıldı. Galaya; Fenerbahçe SK Başkanı Ali Y. Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki de katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 11:26 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:26
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        'Zaferin Rengi' Almanya'da
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        16 Şubat’ta vizyona giren ‘Zaferin Rengi’ filminin Almanya galası geçtiğimiz akşam; Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde Schauburg Filmpalast’ta yapıldı. Fenerbahçe SK Gelsenkirschen Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen galaya özel konuklar katıldı.

        Filmin oyuncuları Birce Akalay, Gülper Özdemir ve Yılmaz Adam Bayraktar ve filmin yapımcısı ve yönetmeni Abdullah Oğuz’un katıldığı Schauburg Filmpalast’ta gerçekleşen galada unutulmaz duygu dolu anlar yaşandı.

        Fenerbahçe SK Başkanı Ali Y. Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki, Fenerbahçe Sk’den İlker Dinçay ve Gelsenkirschen FSK Dernek Başkanı Ercüment Salman’ın katıldığı özel izlemeye Almanya’daki sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.

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        Ali Koç - Abdullah Oğuz

        Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen görkemli İstanbul galasından hemen sonra Başkent Ankara’ya giden film ekibi Anıtkabir’i ziyaret etmiş, ardından gerçekleşen İzmir galasında da coşkuyla karşılanmıştı.

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        #Ali Koç

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