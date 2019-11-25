SHOW TV’nin izleyiciden büyük ilgi gören programlarından Zahide Yetiş'le artık izleyiciyle yeni saatinde buluşacak. Zahide Yetiş’le, bugünden itibaren saat 16 ’da yayınlanacak.

Dopdolu içeriği, faydalı bilgileri, yüreklere dokunacak hikâyeleriyle hayatı paylaşmaya yeni saatinde paylaşacak olan Zahide Yetiş, Habertürk’e verdiği röportajda “Bizim için yeni bir buluşma ve kavuşma saati... Özlenen saatimize geri dönüyoruz” dedi.

Zahide Yetiş'le Programı nasıl gidiyor?

O kadar mutlu olduğum bir iş yapıyorum ki... İş bile değil, hatta bu benim için bir yaşam biçimi. Çünkü insanlar size geliyorlar. Bir problemi, üstelikte ağrısı, sancısı, bir sıkıntısı olan insanlar yardım istiyorlar. Biz aslında vesileyiz. Hep şükür ediyorum Rabbim'e, öyle güzel bir vesile yapıyor ki bizi... Bak şimdi bugün, siz geldiğiniz gün, programda 3 kişi ameliyata gitti ve bu teyzelerimden bir tanesi ne yazık ki gelini 3 ay önce vefat etmiş. Biri 3, biri 6 yaşında torunları kalmış. Baba çalıştığı için babaanne bakıyor ve o babaanne bana geliyor. "Bana yardım et kızım hareket edemiyorum. Belim, başım ağrıyor" diye muhtemelen boyun düzleşmesi var. Muhtemelen ameliyat olacak ve doktorumdan rica ediyorum ve koskoca bir ameliyatı doktorumuz özenerek yapacak. Bundan daha güzel bir şey var mı? O yüzden bu program hayatın, gerçeklerin, kahkahanın, göz yaşının, güler yüzün, samimiyetin ve pek çok şeyin burada yaşandığı gerçek hayatın tam ortası. O yüzden gayet iyi gidiyor çünkü insanlara dokunuyoruz, ulaşıyoruz, güzel şeylere vesile oluyoruz. Sadece bende değil bütün ekibim çok mutlu oluyoruz.

Gerek televizyon karşısında gerek sosyal medyada sizi çok fazla takip eden bir kitleniz var. Diğer kadın programlar arasında sizin farkınız nedir?

Size bir şey söyleyeyim mi... Ben asıl izlenme oranını nerede görüyorum biliyor musunuz? Dışarıda. Buradaki rakamlar değişebilir. Şükürler olsun gayet iyi gidiyor ama asıl dışarıda insanlar size baktığında, gördüğünde, sarıldığında, konuştuğunda işte o yalansız ve gerçek. Orada sevgiyi daha çok hissediyorum. Orada bana ulaşmaya çalışan insanları bire bir görüyorum. Samimiyeti güler yüzü her şeyi söyleyebiliyorlar bana. Bazen serzenişte bulunuyorlar bana "Şunu neden uzatmadınız, bu niye böyle olmadı" ya da "İyi ki bu programı yaptınız, iyi ki bu programı yaptınız iyi ki bu doktoru çağırdınız, o kadın ne oldu öyle, ameliyat sonucu ne oldu" gibi hepsi bunları yaşamış bizimle beraber. Ben bunu reytingse eğer asıl dışarıda görüyorum. İçten sarılmaları, candan sarılmaları, öpmeleri koklamaları devamlı fotoğrafları, herkesle belki fotoğraf çektirenler var bilmiyorum ama bana gelenler çok başka gibi geliyor. Biz onlarla hayatı paylaşıyoruz burada. Ve bire bir ağrıyı, sancıyı paylaşıyoruz. En özel zamanları paylaşıyoruz. Üstelik bu paylaşım 20 senedir yaşanıyor. 20 sene dile kolay! Ben onlarla büyüdüm, onların çocuğu oldum. Onlar benim bütün sıkıntılarımı biliyor. Benim gözyaşlarımın şahidi, dualarımın şahidi onlar ve bende onların dualarının sonucu aslında evladımı kucağıma aldığımı düşünüyorum. Biz burada kocaman bir aileyiz. Burada her gün bunu hissediyor ve yaşıyorum.

Gerçek hayattaki enerjiniz ekranada yansıyor...

Oynayamazsınız ki. Ne kadar sürecek bu. Kaç sene ne kadar? Kaç saat? Yıllardır buradayız. Bir yere de gittiğimiz yok ve herkes bizi seviyorsa biz olduğumuz için... Birde iyisiyle kötüsü, doğrusu, yanlışı kendimde de bir şey olsa ben direk söylerim. Burada dert yanıyorum, gönülden paylaşıyorum. Dua istiyorum onlardan. Hani bir yere kadar oynarsınız. İnsanlar anlıyor. Yüzünüzün sıcaklığını anlıyor. Sesinizin tonunu anlıyor. Sizin söylediklerinizi hissediyor. Bilmiyorum ben, annem öldüğünde de onlarla beraber yaşadım. Çocuğum olmadığında da onlarla beraber yaşadım. Aras dünyaya geldiğinde ben bütün hamileliğim boyunca yine beraberdik biz. Ee şimdi bu nasıl geçmesin birbirine Yani acı günde kötü günde ee buradaydık hep. Bana en güzel ve en çok hoşuma giden şey. Ve en güzel en çok bana söylenen eskiden en çok hoşuma giden şey de ‘Allah bana senin gibi bir gelin nasip etsin’dir. Bunu söylemek bir kadın için çok zor bir şeydir. Bak şimdi kayınvalide adayı olarak kendimde anladım. Oğlunu emanet edecek bir kız bulmuşsun. Bundan daha güzel bir iltifat tanımıyorum. "Çok güzelsin" der başka bir şey der bunların hepsi geçici! Ama, "Böyle bir gelinim olsun" demek, bana yapılabilecek en güzel iltifattır ve ben bunu çok duydum. En çok mutlu olduğum bir başka söz ‘Allah senden razı olsun’dur. Bunu her gün duymak nasip oluyor, burada, bu programda...

25 Kasım 'dan itibaren programın saati değişiyor. Programın eski saatine dönmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bizim için saat çok önemli değil. Önemli olan buluşmak aslında, ama pek çok izleyicimiz serzenişte bulundu "İşte sabah biz o telaşla sizi yakalayamıyoruz" diye ve bu bu bize değil kanal yönetimine tabi onları ilgilendiren bir karardır. Biz sadece uygularız. Ama bizim için izleyici ekran ve onlarla buluşmak olsun. Saat çok önemli değil. Ama özlenen bir saat olduğunu çok söylediler ve beklenen bir saat olduğunu çok duyduk. Saat 16’da herkes işi gücü bırakmış oluyor. Biraz daha rahatlamış oluyor ekran karşısında, zaten geçen sene aynı saatteydik. Şimdi de bizim için yeni bir buluşma ve kavuşma saati 16... Özlenen saatimize geri dönüyoruz.

İzleyenlere buradan neler söylemek istersiniz...

Ağzınızın tadını hiç kimse bozamasın. Yani yıllardır sağlık programı yapıyorum, anlıyorum, dinliyorum, konuşuyorum, görüyorum şunu anladım eskiler hep söyler ya, "Başınızı soğuk, ayağınızı sıcak tutun" yani başı soğuk tutmak, çok fazla üç günlük dünyada derdinizi dert etmeyin. Hayat iyi bakana, güler yüzlü olabilene, iyi niyetli olana iyilik edene inanın çok cömert! Kötü olana, fitne fesat olana, dedikodu yapana, can yakana mutlaka geri dönüyor. Hem de daha fenasıyla... Biz iyilerdeniz, iyilerle buluşmayı nasip etsin Rabbim.