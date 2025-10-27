Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Zahit'ten 7 gündür haber alınamıyor | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki Zahit'ten 7 gündür haber alınamıyor

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 16 yaşındaki Zahit Kartal'dan 7 gündür haber alınamıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 18:49 Güncelleme: 27.10.2025 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zahit'ten 7 gündür haber alınamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Zahit Kartal (16), 21 Ekim Pazartesi günü saat 11.00'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, gençten haber alamayınca durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler gencin evden ayrıldığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı. Yapılan çalışmalarda Kartal'a ait henüz bir ize ulaşılamadı.

        Baba Mehmet Ali Kartal, oğlundan 7 gündür haber alamadıklarını belirterek, "Yetkililerden ve vatandaşlardan çocuğumun bulunması için yardım bekliyoruz. Perişan bir haldeyiz. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Oğlum 7 gündür kayıp, tüm aile ve akrabalar arıyoruz. Lütfen bize yardım edin" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa Haberleri
        #eyyübiye
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız