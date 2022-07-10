Zahterin faydaları 0:00 / 0:00

Zahter tür olarak baharat kategorisinde yer alır ancak doğada kendi kendine yetişebilen bir bitkidir. Türkiye’de en yoğun kullanımı Hatay’da görülür. Yemeklerde sıkça kullanımı tercih edilen zahter ballıbabagiller arasında yer alır. Kişiler tarafından faydaları sıkça araştırılan zahterin faydaları İbrahim Saraçoğlu’nun da önerileri arasında yer alır. İşte zahterin merak edilen faydaları hakkında her şey.

Zahter Nedir?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kendi kendine yetişebilen ve genelde kahvaltılık sos olarak tüketilen zahter içerik açısından çok zengindir. Zahterin vitamin ve mineral değeri yüksektir. Demir, manganez, kalsiyum, peroksit, potasyum, betakaroten, selenyum ve magnezyum içerir. Bunun yanı sıra zahterin içerisinde timol bulunur. Timol uçucu bir yağdır. Bu yağ antiseptik özellik taşıdığı için yaraların iyileşmesinde, iltihapların azalmasında yardımcıdır. Bunun yanı sıra lif oranı çok yüksek bir baharattır.

Zahter Faydaları

Yemeklerde ve kahvaltılık sosların içerisinde kullanılan zahter bitkisinin faydaları saymakla bitmez. İşte zahterin faydaları:

Zahter bitkisi sindirimin düzenlenmesine yardımcı olur.

Böbrek hastalığı olan kişiler tarafından kullanılması önerilir. Vücutta direncin artmasına yardımcı olur.

Sindirimi kolaylaştırır. Bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlayarak hazımsızlığa iyi gelir.

Ağız kokusu problemine karşı faydalıdır.

Saç dökülmesine iyi geldiği bilinmektedir.

Adet söktürücü özelliği bulunur.

Zahter Zararları

Zahter, faydalı bir baharat olsa da tüketimi konusuna dikkatli olunması gereken bir besin maddesidir.

Zahter baharatı fazla tüketildiğinde yüksek ateşe neden olur. Kalp damar hastalıkları üzerinde yan etki gösterebilir. Bu yüzden eğer tüketimin ardından alerjik bir reaksiyon ortaya çıkarsa hemen doktora başvurulmalıdır.

Bunun yanı sıra guatr hastalığı olan kişiler tarafından zahter kullanılmamalıdır.

Hamile kadınlar ve emzirmeye devam eden anneler tarafından da zahter bitkisi tüketilmemelidir. Bunun sebebi adet söktürücü özelliği olmasıdır. Bu özelliği nedeni ile hamile kadınlarda zahter tüketimi zararlıdır.

Zahter Zayıflatır Mı?

Zahter çayının faydaları arasında en merak edilen konulardan biri de zayıflamaya yardımcı olup olmadığıdır. Zahter çay olarak tüketildiğinde metabolizmayı düzenleyen ve daha hızlı çalışmasına yardımcı olan bir doğal çaydır. Ancak zahter çayı, zayıflamaya direkt olarak etki göstermez. Bu yüzden diyet yapan ve kilo vermek isteyen kişiler destekleyici bir besin olarak zahter çayı tüketebilir.

Zahter Ne İşe Yarar?

Zahter, antioksidan özelliği güçlü bir baharattır. Bu yüzden doğru miktarda düzenli bir şekilde kullanıldığında bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde işe yarar. Bunun yanı sıra kış aylarında vücudun direnç göstermesine yardımcı olur ve böylelikle hem grip hem de nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Zahter farklı kanser türlerinin iyileşmesine de iyi gelir. Aynı zamanda enerji vererek vücuda dinçlik katar.

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Zahter Nasıl Kullanılır?

Zahter tür olarak kekiğe benzer. Hatta halk arasında kara kekik olarak da adlandırılır. Bu yüzden yemeklerde zahter kullanımı sık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra kahvaltılık sosların içerisinde de zahter kullanımı tercih edilmektedir. Zahter saf zeytinyağı ile karıştırılarak kullanıldığında hem lezzetli hem de sağlıklı bir besin ortaya çıkmaktadır. Zahterin bir diğer kullanım şekli ise çaydır. 1 bardak kaynar su içerisine 1 çay kaşığı zahteri atıp demledikten sonra süzüp içebilirsiniz.