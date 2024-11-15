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        Haberler Bilgi Spor Zalgiris- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko basketbol maçı canlı izle

        Zalgiris- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 10. hafta

        THY EuroLeague'de heyecan 10. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Yeni sezonda Final Four hedefiyle yola çıkan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris ile kritik bir maça çıkıyor. İyi bir seri yakalayan sarı-lacivertliler, 7 galibiyetle Euroleague'de lider konumda bulunuyor. Zalgirio Arena'da oynanacak Zalgiris- Fenerbahçe Beko maçı tarihi, başlangıç saati ve canlı yayın kanalı basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Zalgiris- Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 15:21 Güncelleme: 15.11.2024 - 15:21
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        THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, ligin 10. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk oluyor. 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Temsilcimiz, 7 galibiyet ve 2 mağlubiyetle birinci sırada yer alırken Zalgiris ise haftaya 6 galibiyet ve 2 mağlübiyetle 3. sırada girdi. Peki, Zalgiris- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Beko basketbol maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde…

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        ZALGİRİS- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. hafta müsabakasında Litvanya'nın Zalgiris ekibine konuk olacak.

        Zalgirio Arena’da oynanacak mücadele, 15 Kasım Cuma (bugün) saat 21.00’de başlayacak.

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        FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Zalgiris- Fenerbahçe Beko THY Euroleague maçı, S Sport Plus'dan naklen yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıdaki link aracılığıyla temsilcimizin maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

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