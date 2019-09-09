Zalim İstanbul 10. son bölümü izlendi. Her bölümü seyiriciye duygusal anlar yaşatan Zalim İstanbul'un son bölümünde, Seher için yeni bir sayfa başlıyor. Hem kızlarını hem de sırrını korumaya çalışıyor.

ZALİM İSTANBUL 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul'un 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şeniz kendini kurtarmak için Cemre ve Nedim'in peşine düşüyor! Zalim İstanbul yeni sezonuyla pazartesi Kanal D'de başlıyor!

Herkes uzaklara kaçan Cemre ve Nedim'in peşindedir. Agah, Nedim için Seher ise Cemre için endişelenirken sadece kendi için endişelenen biri vardır, Şeniz! Yaptıklarının ortaya çıkacağından korkan Şeniz, Cemre ve Nedim'i yakalaması için adam tutar. Amacı onları Agah'tan önce yakalamaktır. Nedim'i korumaya çalışan Cemre ise yakalanma ihtimalinden dolayı tedirgindir. Şeniz'in planları başarılı olacak mı?