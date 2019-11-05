Zalim İstanbul 17. son bölümü bu akşam ekranlardaydı. Zalim İstanbul'da Nedim Cemre ile Cenk'in evlendiğini öğrendikten sonra girdiği nefret duygusuyla büyük bir azimle çalıştı ve düğün günü Cenk ile Cemre'nin karşısına dikildi. Nedim intikam yemini ederken, Cemre, Nedim'in içinde bulunduğu duyguya çok üzülüyor. Zalim İstanbul 18. yeni bölüm fragmanı ve 17. son bölüm özeti haberimizde.

ZALİM İSTANBUL 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Nedim'in muhteşem dönüşü tüm dengeleri değiştiriyor!

Cenk ve Cemre'nin düğününde büyük bir şok yaşanır. Nedim iyileşmiştir ve tüm heybetiyle karşılarında durmaktadır. Yaşanan bu büyük gelişme Karaçay Köşkü için deprem anlamına gelmektedir. Zira Nedim'in iyileşmesi bütün dengeleri altüst edecektir.

Nedim'in Cemre'ye karşı beslediği nefret ile aşkın karışımı olan hisler iyileşmesini hızlandırmıştır.

Nedim'i iyileşmiş halde görmek en çok Şeniz'i korkutur. Yıllardır sakladığı bütün sırların ortaya çıkma zamanı gelmiştir. Cenk yardım istemek için annesinin odasına gittiğinde annesinin intihar ettiğini görür.

Şeniz'e ne olacak? Nedim gerçekleri açıklayacak mı?

ZALİM İSTANBUL 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cenk ve Cemre'nin düğünlerine gelen sürpriz kişi kim?

Nedim iyileşmeye başlar. Özellikle Cenk ve Cemre'nin evlendiğini öğrendikten sonra iyileşmek için daha fazla çaba sarf eder. Nedim'in kaldığı bakım evine giden Cemre, Nedim'i kitap okurken görür. Duygularına hakim olamaz.

Cenk ise Ceren ile olan durumu için bir hesaplaşma yaşar. Cemre'ye aşık olmasıyla hayatının bütün seyri değişmiştir.

Cenk ve Cemre için bir düğün organize edilir. Fakat bu düğüne öyle bir konuk gelir ki herkes şaşkına döner! Bu kişi kim?