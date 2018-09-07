Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?

Dolar kurundaki artıştan sonra telefon fiyatlarına ilk artışı Apple yansıttı. Ardından Samsung onu takip etti. Yüzde 25 civarındaki kur kaynaklı zam diğer üreticiler tarafından da etiketlere yansıtıldığında telefon fiyatları ne kadar olacak? İşte kur zammı ile model model olası telefon fiyatları