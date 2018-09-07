Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?

07.09.2018 - 15:48 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dolar kurundaki artıştan sonra telefon fiyatlarına ilk artışı Apple yansıttı. Ardından Samsung onu takip etti. Yüzde 25 civarındaki kur kaynaklı zam diğer üreticiler tarafından da etiketlere yansıtıldığında telefon fiyatları ne kadar olacak? İşte kur zammı ile model model olası telefon fiyatları

  • 1 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
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    Dolar kurundaki yükselişten sonra akıllı telefon üreticileri fiyat artışına gidiyor. Apple’ın başlattığı fiyat artışını Güney Kore’li teknoloji devi Samsung izledi. Benzer stratejiyi diğer telefon üreticilerinin izlemesiyle birlikte fiyatların yeni hali nasıl olacak?

  • 2 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
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    Samsung Galaxy Note 9 128 GB

    Eski fiyat: 6.500 TL

  • 3 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
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    Samsung Galaxy Note 9 128 GB

    Yeni fiyat: 7.999 TL

  • 4 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
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    Samsung Galaxy Note 9 512 GB

    Eski fiyat: 7.500 TL

  • 5 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
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    Samsung Galaxy Note 9 512 GB

    Yeni fiyat: 9.299 TL

  • 6 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    6 | 63

    iPhone X

    Eski fiyatı: 6899 TL

  • 7 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    7 | 63

    iPhone X

    Artış ile mevcut 64 GB: 7499 TL

    Artış ile mevcut 256 GB: 8599 TL

     

  • 8 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    8 | 63

    iPhone 8:

    Eski fiyatı 4149 TL

  • 9 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    9 | 63

    iPhone 8:

    Artış ile mevcut fiyatı: 5199

  • 10 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    10 | 63

    Huawei Mate 10 Lite

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2099 TL

  • 11 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    11 | 63

    Huawei Mate 10 Lite

    Olası bir artış ile: 2728 TL

  • 12 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    12 | 63

    Huawei Mate 10 Pro

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4399 TL

  • 13 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    13 | 63

    Huawei Mate 10 Pro

    Olası bir artış ile: 5718 TL

  • 14 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    14 | 63

    Huawei p20 Pro

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4999 TL

  • 15 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    15 | 63

    Huawei p20 Pro

    Olası bir artış ile: 6498 TL

  • 16 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    16 | 63

    Huawei p20

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3999 TL

  • 17 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    17 | 63

    Huawei p20

    Kur zammı ile olası fiyat: 5198 TL

  • 18 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    18 | 63

    Huawei p20 Lite

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2599 TL

  • 19 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    19 | 63

    Huawei p20 Lite

    Kur zammı ile olası fiyat: 3378 TL

  • 20 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    20 | 63

    Honor 7x

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL

  • 21 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    21 | 63

    Honor 7x

    Kur zammı ile olası fiyat: 2078 TL

     

  • 22 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    22 | 63

    Honor 9 Lite

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1399 TL

  • 23 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    23 | 63

    Honor 9 Lite

    Kur zammı ile olası fiyat: 1818 TL

     

  • 24 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    24 | 63

    Honor 10

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3099 TL

  • 25 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    25 | 63

    Honor 10

    Kur zammı ile olası fiyat: 4028 TL

  • 26 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    26 | 63

    LG G7 ThinQ

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4899 TL

  • 27 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    27 | 63

    LG G7 ThinQ

    Kur zammı ile olası fiyat: 6368 TL

  • 28 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    28 | 63

    LG Q7 Plus

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1999 TL

  • 29 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    29 | 63

    LG Q7 Plus

    Kur zammı ile olası fiyat: 2598 TL

     

  • 30 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    30 | 63

    LG G6

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3549 TL

  • 31 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    31 | 63

    LG G6

    Kur zammı ile olası fiyat: 4613 TL

     

  • 32 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    32 | 63

    Asus Zenfone 5z

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3499 TL

  • 33 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    33 | 63

    Asus Zenfone 5z

    Kur zammı ile olası fiyat: 4548 TL

  • 34 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    34 | 63

    Asus Zenfone 5

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2499 TL

  • 35 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    35 | 63

    Asus Zenfone 5

    Kur zammı ile olası fiyat: 3248 TL

  • 36 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    36 | 63

    Asus Zenfone Max Plus

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL

     

  • 37 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    37 | 63

    Asus Zenfone Max Plus

    Kur zammı ile olası fiyat: 2078 TL

  • 38 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    38 | 63

    Nokia 8

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1978

  • 39 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    39 | 63

    Nokia 8

    Kur zammı ile olası fiyat: 2571 TL

  • 40 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    40 | 63

    Nokia 7 Plus

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3299 TL

     

  • 41 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    41 | 63

    Nokia 7 Plus

    Kur zammı ile olası fiyat: 4288 TL

     

  • 42 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    42 | 63

    Nokia 6

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1399 TL

  • 43 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    43 | 63

    Nokia 6

    Kur zammı ile olası fiyat: 1818 TL

  • 44 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    44 | 63

    Nokia 5

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1099 TL

  • 45 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    45 | 63

    Nokia 5

    Kur zammı ile olası fiyat: 1428 TL

  • 46 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    46 | 63

    Htc Desire 830

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 999 TL

  • 47 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    47 | 63

    Htc Desire 830

    Kur zammı ile olası fiyat: 1298 TL

  • 48 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    48 | 63

    HTC Desire 728

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1309 TL

  • 49 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    49 | 63

    HTC Desire 728

    Kur zammı ile olası fiyat: 1701 TL

  • 50 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    50 | 63

    Alcatel 5

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL

  • 51 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    51 | 63

    Alcatel 5

    Kur zammı ile olası fiyat: 2078 TL

     

  • 52 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    52 | 63

    Alcatel IDOL 5

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1399 TL

  • 53 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    53 | 63

    Alcatel IDOL 5

    Kur zammı ile olası fiyat: 1818 TL

  • 54 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    54 | 63

    SONY XPERIA XA1 PLUS

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL

  • 55 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    55 | 63

    SONY XPERIA XA1 PLUS

    Kur zammı ile olası fiyat: 2078 TL

  • 56 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    56 | 63

    SONY Xperia XA1 Ultra

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1499 TL

  • 57 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    57 | 63

    SONY Xperia XA1 Ultra

    Kur zammı ile olası fiyat: 1948 TL

  • 58 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    58 | 63

    XIAOMI MI MIX 2

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2999

     

  • 59 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    59 | 63

    XIAOMI MI MIX 2

    Kur zammı ile olası fiyat: 3898 TL

  • 60 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    60 | 63

    Xiaomi Redmi Note 5

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1749 TL

  • 61 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    61 | 63

    Xiaomi Redmi Note 5

    Kur zammı ile olası fiyat: 2273 TL

  • 62 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    62 | 63

    Xiaomi Redmi 5

    İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1199 TL

  • 63 Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
    63 | 63

    Xiaomi Redmi 5

    Kur zammı ile olası fiyat: 1558 TL

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