Zamlar gelmeye başladı! Hangi telefon ne kadar olacak?
07.09.2018 - 15:48 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Dolar kurundaki artıştan sonra telefon fiyatlarına ilk artışı Apple yansıttı. Ardından Samsung onu takip etti. Yüzde 25 civarındaki kur kaynaklı zam diğer üreticiler tarafından da etiketlere yansıtıldığında telefon fiyatları ne kadar olacak? İşte kur zammı ile model model olası telefon fiyatları
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Dolar kurundaki yükselişten sonra akıllı telefon üreticileri fiyat artışına gidiyor. Apple’ın başlattığı fiyat artışını Güney Kore’li teknoloji devi Samsung izledi. Benzer stratejiyi diğer telefon üreticilerinin izlemesiyle birlikte fiyatların yeni hali nasıl olacak?
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Samsung Galaxy Note 9 128 GB
Eski fiyat: 6.500 TL
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Samsung Galaxy Note 9 128 GB
Yeni fiyat: 7.999 TL
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Samsung Galaxy Note 9 512 GB
Eski fiyat: 7.500 TL
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Samsung Galaxy Note 9 512 GB
Yeni fiyat: 9.299 TL
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iPhone X
Eski fiyatı: 6899 TL
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iPhone X
Artış ile mevcut 64 GB: 7499 TL
Artış ile mevcut 256 GB: 8599 TL
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iPhone 8:
Eski fiyatı 4149 TL
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iPhone 8:
Artış ile mevcut fiyatı: 5199
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Huawei Mate 10 Lite
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2099 TL
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Huawei Mate 10 Lite
Olası bir artış ile: 2728 TL
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Huawei Mate 10 Pro
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4399 TL
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Huawei Mate 10 Pro
Olası bir artış ile: 5718 TL
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Huawei p20 Pro
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4999 TL
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Huawei p20 Pro
Olası bir artış ile: 6498 TL
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Huawei p20
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3999 TL
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Huawei p20
Kur zammı ile olası fiyat: 5198 TL
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Huawei p20 Lite
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2599 TL
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Huawei p20 Lite
Kur zammı ile olası fiyat: 3378 TL
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Honor 7x
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL
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Honor 7x
Kur zammı ile olası fiyat: 2078 TL
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Honor 9 Lite
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1399 TL
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Honor 9 Lite
Kur zammı ile olası fiyat: 1818 TL
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Honor 10
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3099 TL
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Honor 10
Kur zammı ile olası fiyat: 4028 TL
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LG G7 ThinQ
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 4899 TL
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LG G7 ThinQ
Kur zammı ile olası fiyat: 6368 TL
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LG Q7 Plus
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1999 TL
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LG Q7 Plus
Kur zammı ile olası fiyat: 2598 TL
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LG G6
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3549 TL
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LG G6
Kur zammı ile olası fiyat: 4613 TL
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Asus Zenfone 5z
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3499 TL
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Asus Zenfone 5z
Kur zammı ile olası fiyat: 4548 TL
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Asus Zenfone 5
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2499 TL
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Asus Zenfone 5
Kur zammı ile olası fiyat: 3248 TL
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Asus Zenfone Max Plus
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL
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Asus Zenfone Max Plus
Kur zammı ile olası fiyat: 2078 TL
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Nokia 8
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1978
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Nokia 8
Kur zammı ile olası fiyat: 2571 TL
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Nokia 7 Plus
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 3299 TL
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Nokia 7 Plus
Kur zammı ile olası fiyat: 4288 TL
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Nokia 6
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1399 TL
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Nokia 6
Kur zammı ile olası fiyat: 1818 TL
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44|63
Nokia 5
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1099 TL
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45|63
Nokia 5
Kur zammı ile olası fiyat: 1428 TL
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Htc Desire 830
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 999 TL
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Htc Desire 830
Kur zammı ile olası fiyat: 1298 TL
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HTC Desire 728
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1309 TL
49
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HTC Desire 728
Kur zammı ile olası fiyat: 1701 TL
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Alcatel 5
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL
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Alcatel 5
Kur zammı ile olası fiyat: 2078 TL
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Alcatel IDOL 5
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1399 TL
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Alcatel IDOL 5
Kur zammı ile olası fiyat: 1818 TL
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54|63
SONY XPERIA XA1 PLUS
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1599 TL
55
55|63
SONY XPERIA XA1 PLUS
Kur zammı ile olası fiyat: 2078 TL
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56|63
SONY Xperia XA1 Ultra
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1499 TL
57
57|63
SONY Xperia XA1 Ultra
Kur zammı ile olası fiyat: 1948 TL
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XIAOMI MI MIX 2
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 2999
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XIAOMI MI MIX 2
Kur zammı ile olası fiyat: 3898 TL
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Xiaomi Redmi Note 5
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1749 TL
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Xiaomi Redmi Note 5
Kur zammı ile olası fiyat: 2273 TL
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Xiaomi Redmi 5
İnternette şu anki en düşük fiyatı: 1199 TL
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Xiaomi Redmi 5
Kur zammı ile olası fiyat: 1558 TL
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