Asgari ücret zamlı maaş tablosu: Asgari ücrete yüzde 20, 25, 30, 35 zam gelirse ne kadar olur?
Asgari ücret zam pazarlığı başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Gözler ikinci toplantıya dönerken, kamuoyunda asgari ücret zam tartışmaları yeniden alevlendi. Buna göre; yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete yüzde 20 ila 35 arasında zam bekleniyor. Peki, söz konusu zam oranları olursa 2026 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zamlı maaş tablosu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantıyı yapmasıyla asgari ücrette pazarlık süreci başlamış oldu. 6,5 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren asgari ücrete yapılacak zam oranı merak edilirken, kamuoyunda zam senaryoları konuşuluyor. Peki, beklendiği gibi asgari ücrete yüzde 20 ila 40 arasında zam gelirse 2026 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zamlı maaş tablosu
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI YAPTI
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı. Komisyon, 12 Aralık Cuma bugün saat 14.00'te ilk toplantısını gerçekleştirdi.
ÖNCELİĞİMİZ TARAFLARIN UZLAŞMAYA VARMASIDIR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de düzenlenen 'Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları'nda, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinde sosyal diyalog çerçevesinde karar alınacağını açıkladı. Işıkhan, işçilerin refahını koruyan ve iş verenlerin üretim gücünü gözeten bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.
Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ ASGARİ ÜCRETE NASIL YANSIYACAK?
Türkiye'de fiyat istikrarını güçlendirmeyi amaçlayan ekonomik ve mali programının etkileri kasım verileriyle birlikte daha net ortaya çıktı.
Ekim 2022'de yüzde 85,51 ile zirve yapan yıllık enflasyon, kademeli olarak gerileyerek kasımda yüzde 31,07 ile son 4 yılın en düşük seviyesine indi. Aylık enflasyon da yüzde 2,04 ile son 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Böylece, ekonomik programın 2026 yılı için öngördüğü tek haneli enflasyon hedefine yönelik ilerleme sürdü.
Enflasyondaki gerilemenin belirginleşmesiyle birlikte gözler, asgari ücrette yapılacak düzenlemeye çevrildi.
2026 OCAK ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri doğrultusunda önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücrete yüzde 24-33 aralığında artış yapılması bekleniyor. Buna göre 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin 27 bin 319 lira ile 29 bin 399 lira arasında olması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun cuma günü gerçekleştirilecek toplantısında işçi ve işveren tarafının beklentileri masaya gelecek. Buna göre asgari ücrete yüzde 25 artış yapılırsa 27 bin 630, yüzde 30 artış gerçekleşirse 28 bin 735, yüzde 35 zam halinde 29 bin 800, yüzde 40 artış olması durumunda 30 bin 950 TL olacak.
En güçlü senaryo asgari ücrete yüzde 30’luk bir artış yapılması yönünde. Bu gerçekleşirse 2026’da uygulanacak asgari ücret 28 bin 735 TL olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı sürecinde işveren ve işçi sendikaları arasında bir uzlaşı ihtimali de zayıf görülüyor. Telaffuz edilen rakam ise çalışanı rahatlatacak ve memnun edecek düzeyde değil ancak mevcut durumun devamı alarak değerlendiriliyor.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET