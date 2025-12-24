Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ 2026 | Yüzde 27 zam yapıldı! Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek, Ocak'ta mı, Şubat'ta mı?

        Zamlı asgari ücret ödeme tarihi 2026: Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, Ocak'ta mı, Şubat'ta mı?

        Zamlı asgari ücret ödeme tarihi 2026 gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Asgari ücret zam oranı yüzde 27 olarak belirlendi. Böylece yeni yılda geçerli olacak brüt ve net asgari ücret tutarı netleşti. Yapılan artışla beraber net asgari ücret 28 bin 75 liraya, brüt asgari ücret 33 bin 30 liraya yükseldi. Şimdi milyonlarca çalışan ve işveren, yeni asgari ücretin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki, 2026 zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek, Ocak'ta mı, Şubat'ta mı? İşte, yeni asgari ücret ödeme tarihi...

        Giriş: 24.12.2025 - 13:08 Güncelleme: 24.12.2025 - 13:08
        1

        Asgari ücret 2026 zam oranı belli oldu. Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücret yüzde 27 artışla 28 bin 75 liraya yükseldi. Şimdi milyonlarca vatandaş zamlı asgari ücretin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Bilindiği üzere yeni asgari ücret 2026 Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek, Ocak mı, Şubat mı? İşte yanıtı...

        2

        BRÜT VE NET 2026 ASGARİ ÜCRET TUTARI BELLİ OLDU

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldığını duyurdu.

        Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

        2026’da brüt ücretin 33 bin 30 TL’ye çıkmasıyla birlikte SGK primi ve işsizlik sigortası payları da arttı. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 39 bin 553 TL oldu.

        3

        ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK

        Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 TL’den 1.270 TL’ye çıkarıldı.

        Bu destekten, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getiren, prim borcu bulunmayan işverenler yararlanacak.

        4

        ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

        Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Maaşını "çalıştıktan sonra" alan çalışanlar, Ocak ayı boyunca yeni rakam üzerinden mesai yapacaklar.

        Bu kapsamdaki işçiler, ilk zamlı asgari ücretlerini 1 Şubat 2026 tarihinde alacak. Ancak ödemelerin banka hesaplarına yansıma tarihi, iş sözleşmelerine ve çalışma sistemine göre farklılık gösterebilir.

        Bazı işletmelerde uygulanan "peşin maaş" sisteminde ise süreç daha hızlı işliyor. Çalışılacak ayın maaşını önden ödeyen bir kurumda, (yani çalışmaya başlamadan önce) zamlı asgari ücretin 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor.

        5

        BİRÇOK KALEMDE DEĞİŞİKLİK YAŞANACAK

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

        Asgari ücrete yapılan zam işçilerin yanı sıra milyonlarca vatandaşı da etkiliyor.

        Askerlik, doğum borçlanmaları, işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, isteğe bağlı sigorta, genel sağlık sigortası primi, kıdem tazminatı, staj ücreti gibi birçok kalem asgari ücrete bağlı olarak zamlanacak.

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
