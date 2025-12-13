Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücretine yüzde kaç zam gelecek?

        Zamlı bedelli askerlik ücreti: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

        Yeni yıla sayılı günler kala bedelli askerlik gündemi yeniden hareketlendi. Askerlik yükümlülüğünü bedelli olarak yerine getirmeyi planlayan vatandaşlar, 2026 yılına ilişkin ücret tutarının netleşmesini beklerken, celp döneminde askerlik yapacakları yerlerin hangi tarihte duyurulacağına odaklandı. Ekonomik göstergelerle birlikte memur maaş katsayısında yaşanacak değişim, bedelli askerlik bedeline dair beklentileri de beraberinde getiriyor. İşte merak edilenler...

        Giriş: 13.12.2025 - 19:05 Güncelleme: 13.12.2025 - 19:21
        1

        Bedelli askerlikte gözler yıl sonuna çevrildi. Süreçte yer alan binlerce kişi, başvuru ve sevk aşamalarına ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ederken, 2026 yılında geçerli olacak ücretin ne kadar olacağı sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Özellikle aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte yapılacak hesaplamalar, yeni dönemin bedelini belirleyecek en önemli unsur olarak öne çıkıyor. İşte ayrıntılar...

        2

        BEDELLİ ASKERLİK 2026 ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

        Bedelli askerlik ücreti henüz belli olmadı. Ocak 2026 bedelli askerlik ücreti 3 Ocak tarihinde aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından netlik kazanacak.

        3

        GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz – 31 Aralık 2025 dönemi için 280.850,64 TL olarak belirlenmişti.

        4

        BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

        Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

        5

        BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;

        a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

        b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak.

        c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

        ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

