Bekçi maaşı 2025 Temmuz zammı ile artış yaşadı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşları yılda iki kez artış yaşıyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yılın ilk 6 ayına ait enflasyon verilerinin belli olmasıyla meslek meslek maaşlar güncellendi. Böylece ‘’Yeni bekçi maaşı ne kadar oldu?’’ sorusu yanıt buldu. 2025 Temmuz zammı ile hesaplanan rakamlar mercek altına alındı. Peki; zamlı bekçi maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte, ayrıntılar...