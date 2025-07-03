Bekçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2025 Temmuz zammı ile yeni bekçi maaşı hesaplama
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon belli oldu. Böylece milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. TÜİK verilerine göre, memur zammı yüzde 15,57 oldu. Akabinde ise meslek gruplarına göre maaş hesapları yapıldı. Temmuz-Aralık döneminde ne kadar maaş alacağını merak eden bekçiler de bu noktada bekçi maaş zammı hesaplama işlemlerine başladı. Peki; Temmuz zammı ile yeni bekçi maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte zamlı bekçi maaşı 2025 son durum...
Bekçi maaşı 2025 Temmuz zammı ile artış yaşadı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşları yılda iki kez artış yaşıyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yılın ilk 6 ayına ait enflasyon verilerinin belli olmasıyla meslek meslek maaşlar güncellendi. Böylece ‘’Yeni bekçi maaşı ne kadar oldu?’’ sorusu yanıt buldu. 2025 Temmuz zammı ile hesaplanan rakamlar mercek altına alındı. Peki; zamlı bekçi maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte, ayrıntılar...
2025 TEMMUZ MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu.
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon belli oldu. Böylece emekli ve memur zammı netlik kazandı. Ocak-haziran dönemi enflasyonu yüzde 16,67 olarak gerçekleşti.
Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 16,67 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 15,57 oranında zamlanacak
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 43.698 TL’den 50.502 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 19.616 TL’den 22.670 TL’ye çıkacak.
En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 24 bin 82 TL’den 27.832 TL’ye yükselecek.
2025 TEMMUZ BEKÇİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Kademelere göre değişiklik gösteren bekçi maaşları yüzde 15,57 oranında yükselecek.
Bekçilerin maaşları, genellikle polis memurlarının maaşlarına yakın veya belirli bir oranda daha düşük seviyede seyrediyor.
Buna göre 2025 Temmuz itibarıyla bekçi maaşlarının 60 bin TL üzerinde olması beklenşyor.
Yeni başlayan bir bekçi ise 50 bin 502 TL maaş alacak.
ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Yaklaşık 4 milyon memur, zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görebilecek.
Maaş zammı 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğundan, 1-14 Temmuz dönemini kapsayan maaş farkı da aynı gün ilave olarak maaşlarla birlikte ödenecek.