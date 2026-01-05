2026 yılı emekli maaş zammı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri yılın ilk 6 ayında yüzde 12,19 artışla maaşını alacak. Şimdi milyonlarca emekli ilk zamlı maaşların ne zaman hesaba yatacağını merak ediyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, Ocak ayında yatar mı?