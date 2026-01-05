Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK ve Bağkur zamlı aylıklar Ocak ayında yatacak mı?
2026 yılı için emekli maaşlarına yapılacak artış netleşti ve zam oranı yüzde 12,19 olarak açıklandı. Bu düzenleme kapsamında SSK ve Bağkur emeklileri, yılın ilk altı ayında maaşlarını yüzde 12,19 oranında zamlı alacak. Açıklamanın ardından gözler ödeme takvimine çevrilirken, milyonlarca emekli zamlı maaşların hangi tarihte hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, Ocak ayı içerisinde hesaplara geçecek mi?
2026 SSK BAĞKUR EMEKLİ ZAM ORANI AÇIKLANDI
Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30.89, aylık enflasyon yüzde 0.89 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu.
6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL'YE YÜKSELECEK?
Geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da en düşük emekli aylığı son 6 aylık enflasyon oranında artırılırsa 18.939 TL olacak. Ancak kesin oran akşam saatlerinde netleşecek. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplanacak. Konunun önce bu toplantıda, daha sonra da akşam 15.00’te başlayacak Kabine Toplantısında ele alınması bekleniyor.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı emekli maaşları Ocak ayı içerisinde hesaplara yatırılacak. 4A SSK ve 4B Bağkur emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre maaşını alacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alıyor.