Haberler Ekonomi Merak Edilenler Zamlı emekli maaşları ve maaş farkı ne zaman ödenecek? 2024 Ocak ayı memur, SSK, Bağkur zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatar? - Merak Edilenler Haberleri

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte SSK ve Bağ-Kur maaş tarihleri Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla kesinleşmiş; SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37,56 zam alırken memur emeklisi ise yüzde 49,3 oranında zam almıştı. Dün (16 Ocak Salı) gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında emekliye ek zam kararı da duyuruldu. Zam kararı sonrası emekliler zamlı emekli maaşları ve zam farklarının ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. İşte, 2024 zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri ve diğer detaylar... Habertürk Giriş: 17.01.2024 - 10:09 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:09 facebook

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SSK ve Bağ-kur emeklileri, zamlı emekli maaşı ve maaş farkının ne zaman ödeneceğini araştırıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşlarına yüzde 37,56 oranında bir zam yapıldığı duyurulmuştu. 16 Ocak günü gerçekleşen Kabine Toplantısı ile emeklilere ek zam yapıldığı açıklandı ve böylece emekliye ek zam oranı da kesinleşti. Şimdi, milyonlarca memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı emekli maaşların ve maaş farkının ne zaman yatacağını araştırıyor. İşte, detaylar...

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EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından emekli zammına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. İşte emekli zammına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama: SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini buradan vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseliyor.