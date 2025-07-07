Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gelirinde değişiklik yaşandı. TÜİK’in paylaştığı rakamlar doğrultusunda, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranı netleşirken, engelli aylıkları da yeni döneme göre güncellendi. Aile bireylerinin toplam gelirinin asgari ücretin üçte birini aşmaması şartıyla ödenen engelli maaşları, ocak ayında %40-69 oranında engelli raporu olan bireyler için 3.723 TL olarak yatırılmıştı. Peki, 2025 Temmuz zammı sonrası engelli maaşı ne kadar oldu ve ödemeler hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizde...