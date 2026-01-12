Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Zamlı pasaport ücretleri: 2026 yılında 6 ay, 1-2-3 yıllık pasaport ücreti kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

        2026 zamlı pasaport ücretleri: 6 ay, 1-2-3 yıllık pasaport ücreti kaç liraya yükseldi?

        2026 yılı itibarıyla geçerli olacak pasaport harç bedelleri netlik kazandı. Yeniden değerleme oranına göre yüzde 25,49 oranında artması öngörülen harç tutarları, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95 zamla güncellendi. Kararın Resmi düzenlemelerle kesinleşmesinin ardından, pasaport başvurusu yapmayı planlayan vatandaşlar yeni yılda uygulanacak güncel harç ücretlerini merak etmeye başladı. Peki, 2026 pasaport harç ücretleri kaç TL oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 14:15 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 yılında uygulanacak pasaport harç ücretleriyle ilgili düzenleme kesinleşti. Yeniden değerleme oranı çerçevesinde harçlara yüzde 25,49 oranında zam yapılması beklenirken, Cumhurbaşkanı kararıyla artış oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi. Bu kararın ardından pasaport çıkarmayı planlayan vatandaşlar, yeni yılda geçerli olacak harç bedellerini araştırmaya başladı. Peki, 2026 pasaport harç ücretleri kaç TL oldu?

        2

        2026 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artırılması kararlaştırıldı.

        3

        2026 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ

        Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanması ile pasaport harçları şöyle oldu:

        6 aya kadar: 2.359 TL'den, 2.806 TL'ye

        1 yıl: 3.448 TL'den 4.101 TL'ye

        2 yıl: 5.631 TL'den, 6.698 TL'ye

        3 yıl: 8 bin TL'den, 9.516 TL'ye

        3 yıldan fazla: 11.274 TL'den, 13.410 TL'ye yükseldi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız