2026 zamlı pasaport ücretleri: 6 ay, 1-2-3 yıllık pasaport ücreti kaç liraya yükseldi?
2026 yılı itibarıyla geçerli olacak pasaport harç bedelleri netlik kazandı. Yeniden değerleme oranına göre yüzde 25,49 oranında artması öngörülen harç tutarları, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95 zamla güncellendi. Kararın Resmi düzenlemelerle kesinleşmesinin ardından, pasaport başvurusu yapmayı planlayan vatandaşlar yeni yılda uygulanacak güncel harç ücretlerini merak etmeye başladı. Peki, 2026 pasaport harç ücretleri kaç TL oldu?
2026 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artırılması kararlaştırıldı.
2026 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ
Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanması ile pasaport harçları şöyle oldu:
6 aya kadar: 2.359 TL'den, 2.806 TL'ye
1 yıl: 3.448 TL'den 4.101 TL'ye
2 yıl: 5.631 TL'den, 6.698 TL'ye
3 yıl: 8 bin TL'den, 9.516 TL'ye
3 yıldan fazla: 11.274 TL'den, 13.410 TL'ye yükseldi.