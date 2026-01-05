Zamlı profesör maaşı belli oldu! 2026 Ocak zammı ile profesör maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı ile memur zammı yüzde 18,60 oldu. Akabinde ise meslek gruplarına göre maaş hesapları yapıldı. Ocak-Haziran döneminde ne kadar maaş alacağını merak eden profesörler de zamlı profesör maaşı 2026 araştırmalarına başladı. Peki, Ocak zammı ile profesör maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte yanıtı!
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon verilerinin belli olmasıyla memur maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşti. Böylece meslek meslek maaşlar güncellendi. Profesör maaşı 2026 Ocak zammı ile artış yaşadı. Yılın ilk yarısında ne kadar alacaklarını merak eden profesörler ‘’Yeni profesör maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, zamlı profesör maaşı…
MEMUR ZAM ORANI BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.
Aralık verisinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece emekli ve memur zammı netlik kazandı. Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu yüzde 12,19 olarak gerçekleşti.
Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 12,19 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 18,60 oranında zamlanacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 60.737 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye çıkacak.
En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 27.832 TL’den 32.849 TL’ye yükselecek.
2026 PROFESÖR MAAŞI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Profesör maaşları, memur zam oranı kadar (yüzde 18,60) artış yaşadı.
Buna göre Ocak-Haziran dönemi için profesör maaşı (1/4), 111 bin 392 TL’den 132 bin 951 TL’ye yükseldi.
Emekli profesör maaşı (1/4) ise 58 bin 941 TL’den 70 bin 904 TL’ye çıktı.