Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2025: Sigara gruplarına peş peşe zam! Sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Zamlı sigara fiyatları 2025: Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu, kaç lira?

        Sigara şirketleri art arda zam kararlarını açıklamaya devam ediyor. Bu sebeple sigaraya zam son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere geçen hafta PM, CB, JTİ ve BAT gruplarına zam yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile iki sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası zamlı sigara fiyatları tütün ürünü kullananlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 Ekim 2025 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 07:05 Güncelleme: 27.10.2025 - 07:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sigara zammı son dakika haberleri tütün ürünü kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Ekim ayına girilmesiyle birlikte sigara şirketleri zam kararı aldı. Bu kapsamda geçen hafta PM, CB, JTİ ve BAT gruplarına zam yapıldı. 21 Ekim tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere iki sigara grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar tarafından duyurulan zam haberleri sonrası güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 22 Ekim 2025 zamlı sigara fiyatları…

        2

        İKİ SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!

        Temmuz ve ağustos aylarından yapılan zammın ardından sigara şirketleri yeni zamlarını duyurmaya devam ediyor.

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile iki sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

        Dündar'ın açıklamasına göre, PM, CB, JTİ ve BAT sigara gruplarına yapılan zammın ardından IT ve TT gruplarına da zam uygulandı.

        3

        SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

        IT ve TT sigara gruplarına yapılan zam, 21 Ekim 2025 Salı gününden itibaren geçerli oldu.

        4

        EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

        Güncel fiyat listesine göre en ucuz sigara 87 TL'den, en pahalı sigara 105 TL'den satışa sunuluyor.

        5

        EKİM 2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

        • PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 95 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 130 TL’den satılıyor.

        • JTI grubunun en ucuz sigarası 90 TL, en pahalı sigarası 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 245 TL’den satılıyor.

        6

        • CB grubundaki sigaraların fiyatları ise 90 TL'ye çıktı.

        • BAT grubunun en pahalı sigarası 105 TL, en ucuz sigarası ise 90 TL oldu.

        7

        • IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 105 TL, en ucuz sigara fiyatı 88 TL oldu.

        • TT grubunun en ucuz sigara fiyatı 87 TL, en pahalı sigara fiyatı 105 TL oldu.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Kasımpaşa'da kazanan yok!
        Kasımpaşa'da kazanan yok!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        Aslan geriden gelip kazandı!
        Aslan geriden gelip kazandı!
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!