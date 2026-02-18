Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ZAMLI SİGARA FİYATLARI LİSTESİ: 21 Şubat 2026 sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara ne kadar?

        Sigaraya yeniden zam! İşte zam sonrası 21 Şubat 2026 güncel sigara fiyatları listesi

        Sigara fiyatlarına zam haberleri gündemdeki yerini korurken, Philip Morris grubundaki birçok üründe fiyat artışı yapıldığı açıklandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunda fiyatların güncellendiğini duyururken, yeni tarifenin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Daha önce Japan Tobacco International (JTI) grubunun zam açıklamasının ardından gözler diğer markalara çevrilmişti. "Sigara fiyatlarına ne kadar zam geldi?", "Philip Morris sigara fiyatları kaç TL oldu?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, 21 Şubat zamlı sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte 21 Şubat 2026 güncel sigara fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 18:29 Güncelleme: 21.02.2026 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sigara fiyatları bir kez daha değişti. Philip Morris grubuna ait birçok sigarada zam kararı alınırken, güncel fiyat listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın yaptığı açıklama sonrası "21 Şubat sigara fiyatları ne kadar oldu?", "Hangi sigara markalarına zam geldi?" soruları arama motorlarında üst sıralara çıktı. Daha önce JTI grubunda başlayan fiyat artışının ardından sektörde yeni bir zam dalgası yaşanırken, güncellenen sigara fiyatları tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte güncel sigara fiyatları...

        2

        SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla önce JTİ grubuna şimdi ise Philip Morris grubuna zam geldiğini duyurdu.

        3

        İLK ZAM JTI GRUBUNDAN GELMİŞTİ!

        İlk fiyat artışı açıklaması ise Japan Tobacco International (JTI) grubundan gelmişti. Güncellenen listeye göre grubun en düşük fiyatlı sigarası 100 TL’ye çıkarken, en pahalı ürünün fiyatı 115 TL olarak belirlendi.

        4

        Artış yalnızca paket sigaralarla sınırlı kalmadı. Sarmalık tütün ürünlerinde de fiyat değişikliğine gidildi. Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL’ye yükseldi.

        5

        YENİ ZAM İLE EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

        Zamlanan listeye göre Philip Morris grubundaki birçok üründe fiyat artışı yapıldı. Düzenleme sonrası grubun en düşük fiyatlı sigarası 105 TL’ye yükselirken, en pahalı ürünün fiyatı 115 TL oldu.

        6

        SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Zamlı fiyatlar 18 Şubat 2026 itibarıyla bayilerde uygulanmaya başlandı.

        TOKİ kura takvimi 2026
        TOKİ kura takvimi 2026
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Kupada finalin adı belli oldu!
        Kupada finalin adı belli oldu!
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        İftar saatinde silahlı saldırı
        İftar saatinde silahlı saldırı
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası