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ÖĞRENCİ AYLIK AKBİL 2024 ÜCRETİ NE KADAR? Öğrenci aylık akbil 2024 fiyatı ise 250 liraya oldu. Sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 12,68 liraya yükselirken Mavi kart aylık ücreti ise tam 1388 lira oldu.

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AKTARMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? 1 aktarma ücreti tam bilet 12,67 lira, öğrenci 3,79 lira, sosyal kart 7,60 lira oldu. 2 aktarma ücreti tam 9,62 lira, öğrenci 3,57 lira, sosyal kart ise 5,81 lira oldu. ZAMLI MİNİBÜS FİYATLARI NE KADAR OLDU? İstanbul'da minibüs fiyatları 15 tl ile 20 tl arasinda değişen ücretlere yükseldi, minibüs öğrenci yolcu fiyatı ise 10 tl oldu.

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TAKSİ İNDİ-BİNDİ 90 TL'YE ÇIKARILDI! İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine %28,09 zam yapıldı, taksi indi-bindi ücreti 70 tl’den 90 tl’ye çıkarıldı. Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 28,09 zamla 19,17 liradan 24,55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı. Yapılan zam kapsamında 8+1 taksilerle sarı taksilerin ücret tarifesi eşitlendi. Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 12 liradan 15,50 liraya, 4-7 kilometre arası 13 liradan 16,50 liraya, 7-11 kilometre arası 14 liradan 18 liraya, 11-15 kilometre arası 14,50 liradan 18,50 liraya, 15-20 kilometre arası 15 liradan 20 liraya, 20 kilometre üzerinden her kilometre 50 kuruştan 65 kuruşa, öğrenci ücreti ise 8 liradan 10 liraya çıktı. OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? İstanbul'da servis ücretlerineyüzde 28,09 zam geldi. İkinci yarıyıldan itibaren geçerli olmak üzere okul servisinde 1300 TL olan aylık 0-1 km ücreti 1665 TL’ye, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 675 TL olan ilk kalkış ücreti 865 TL’ye yükseltildi.

Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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