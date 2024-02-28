"Zararlı mavi ışığa maruz kalmak sirkadiyen ritim bozukluğuna neden olur"

"HER ÖĞLEN YARIM SAAT GÜNEŞ IŞIĞI ALIN"

Dr. Ruşen, öncelikle toksik mavi ışık yayan malzemeleri daha az kullanmak gerektiğini söyledi. Kullanım süresi kısaltılamıyorsa özellikle çalışanlar için elektronik aletlere takılan filtrelerin kullanılmasını önerdi. Çocuklardaki etkileri bakımından ailelere de dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Dr. Ruşen, “Mavi ışığa yakın teması olan çocuklarda göz ve görme bozuklukları olabilir. Ciddi dikkat dağınıklıkları, ajitasyonlar, huzursuzluk, bağırmalar, konsantrasyon güçlüğü gözlenebilir. Çocukların hormonlarını bile etkiliyor. Eğer gözlük kullanıyorsanız mavi ışığa karşı koruyucu katmanlı gözlükleri tercih edin. Son zamanlarda hayli yaygınlaştı. Fark oluşturuyor. Ayrıca sağlıklı mavi ışık da güneşten alınıyor. Mutlaka her gün öğle saatlerinde yemekten sonra yarım saat, 15 dakika, yüzünüzü güneşe çevirin. Artık modern ve elektronik bir çağda yaşadığımız için tüm evlerde kullanılan tüm elektronikli aletlerde de bu mavi ışığın yayılması söz konusun. Göz temasına mutlaka mesafe koyun” dedi.