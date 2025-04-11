Val Kilmer'ın ölüm nedenine dair detaylar açıklandı
1 Nisan'da hayatını kaybeden ünlü oyuncu Val Kilmer'ın detaylı ölüm raporu çıktı. Raporda; Kilmer'in uzun süre tedavisini gördüğü kanserin yeniden nüksettiği belirtildi
'Top Gun', 'Batman', 'Aziz' ve 'Kırmızı Gezegen' gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Val Kilmer, 1 Nisan'da hayatını kaybetti. 65 yaşında vefat eden Kilmer'ın ölüm nedenine dair ayrıntılar, ortaya çıktı.
'Top Gun'
Los Angeles sağlık yetkililerinin Val Kilmer'ın ölüm belgesinde listelediği temel nedenler; 'akut hipoksemi solunum yetmezliği, kronik solunum yetmezliği ve dilin tabanında skuamöz hücreli karsinom (dil kanseri)' olarak belirtildi. Skuamöz hücreli karsinom, gırtlak ve yutak da dâhil olmak üzere boğazı kaplayan ince, düz hücrelerde gelişen bir kanser türü olarak biliniyor.
Val Kilmer'ın 11 yıl önce gırtlak kanseriyle mücadele ettiği öğrenilmiş, oyuncu trakeostomi ameliyatı olmuştu. Boynun önünden ve nefes borusuna delik açılması şeklinde yapılan bu operasyon sonrası, Kilmer sesini kaybetmişti.
Ünlü oyuncu, 2020'de kanseri yendiğini duyurmuştu ancak ölüm raporu hastalığın nüksettiğini gösteriyor. Kilmer'ın ölümüne yol açan diğer faktörler arasında yetersiz beslenme ve nefes borusuyla cilt arasında anormal bir iletişim olduğunu gösteren olan 'trakeokütanöz fistül' sorunu da yer alıyor.
Ölüm nedeni tespitinin ardından Val Kilmer'in bedeninin yakıldığı öğrenildi. Bu, çocuklarının geçen hafta Kilmer'ın ölümüyle ilgili sessizliğini bozmasının ardından geldi. Oyuncunun çocukları; Mercedes Kilmer (33) ile Jack Kilmer (29), 'Olağanüstü babamız' nitelendirmesi yaptıkları babalarının anısını onurlandıran herkese minnettarlıklarını dile getirmişti. Kardeşler; "Onunla gurur duyuyoruz ve mirasının kutlandığını görmekten onur duyuyoruz. Bu zamanda, yas sürecimizin özel kalmasını istiyoruz" demişti.
Jack Kilmer ile Mercedes Kilmer; Val Kilmer ile Joanne Whalley'in 1988 ila 1995 arasında süren evliliğinden dünyaya geldi.
Val Kilmer - Joanne Whalley