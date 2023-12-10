Zayıflamaya karar verdi ve kendisini baştan yarattı!

Ameliyat ve uzun süren diyetlerden sonra Christiana istediği görüntüye kavuştu. Verdiği onlarca kilo sonrasında bile kendisini eskisi gibi büyük hissettiğini ve hâlâ son derece öz güvensiz olduğunu düşünüyordu.

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Yaşadığı radikal değişime inanamadığını söylese de 'bedeninden nefret ettiğini' söylüyordu. Ancak hayatındaki tek radikal değişim kilosu üzerine olmadı ayrıca boşandı ve yeni biriyle tanıştı.

Öte yandan, ciddi bir kilo kaybı beraberinde estetiksel problemler de getirdi; Christiana gevşeyen cildinin ağırlığını yaşıyordu. Bu zorluğu da aşmaya karar verirdi ve önce kollarından ameliyat oldu.