Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaZehir tacirlerine bir darbe daha! - Haberler
ABONE OL

Çanakkale’de piyasa değeri 200 bin lira olan kokain ele geçirildi

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 200 bin lira olan 100 gram kokain ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı

Zehir tacirlerine bir darbe daha! - Haberler
İHA

Çanakkale’de bugün öğle saatlerinde şüphelendikleri otomobili durduran emniyet güçleri, hassas burunlu narkotik köpeği Lina ile araç içerisinde arama yaptı.

İHA'nın haberine göre, arabanın her tarafını didik didik arayan narkotik köpeği Lina, kaputun altında bulunan sigorta bölümünde zulalanmış halde, piyasa değeri 200 bin lira olan 100 gram kokain maddesi buldu.

Kokain maddesine narkotik ekiplerince el konulurken, otomobil içerisinde bulunan 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ın açıklamalarını değerlendirdi
GÜNDEM Altun, Maşalyan'ın açıklamalarını değerlendirdi
"KUCAĞIMDA ÇOCUK VAR!" Son dakika: Silahlı saldırıda korkunç anlar!
GÜNDEMSilahlı saldırıda korkunç anlar!
Hatay'da korkunç olay! 2 ölü 3 yaralı
GÜNDEMYüksek sesle konuşma cinneti: 2 ölü 3 yaralı
Son dakika haberi Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Afganistan' açıklaması
GÜNDEMTürkiye, Pakistan ve Afganistan'dan ortak bildiri
Saat direğine oğul veren arıları itfaiye ekibi kovana aldı
GÜNDEMArılar böyle kurtarıldı
Son dakika haberi Türkiye Ermenileri Patriği'nden 1915 açıklaması
GÜNDEMTürkiye Ermenileri Patriği'nden 1915 açıklaması
Bitlis’te bulunan 4 adet el bombası böyle imha edildi
GÜNDEMBitlis’te el bombası ele geçirildi
ACI HABER GELDİ! Son dakika: 3 yaşındaki oğlunu nehre attı! - Haberler
GÜNDEM3 yaşındaki oğlunu nehre attı!
KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Asansör olarak kullandığı caraskal, sonu oldu
GÜNDEMAsansör olarak kullandığı caraskal, sonu oldu
Orucu bozar mı? DİYANET AÇIKLADI: Orucu bozan ve bozmayan durumlar nelerdir?
GÜNDEMOrucu bozan ve bozmayan durumlar