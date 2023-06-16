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Haberler Gündem 3. Sayfa Midelerinde uyuşturucu taşıyan 2 İranlının oyunu tomografiyle bozuldu! - Haberler
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Midelerinde uyuşturucu taşıyan 2 İranlı tutuklandı

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Erzincan'da şüphe üzerine soruşturulan İran uyruklu iki şüphelinin midesinden uyuşturucu madde çıktı

Midelerinde uyuşturucu taşıyan 2 İranlının oyunu tomografiyle bozuldu! - Haberler
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DHA

Erzincan'da midelerinde kapsüller halinde uyuşturucu taşıdığı belirlenip, gözaltına alınan İran uyruklu 2 kişi, tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyazı uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİLER

Polis, hareketlerinden şüphelendiği 2 İran uyruklu yolcuyu, hastaneye götürerek tomografilerini çektirdi. Tomografide, midelerinde yabancı cisim olduğu belirlendi. Yapılan tıbbi müdahale ile şüphelilerden M.M.A.'nın midesinden 81 kapsül halinde 934,96 gram, O.A.'nın midesinden ise 67 kapsül halinde 813,07 gram Afyon sakızı çıkarıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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