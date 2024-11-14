Zehirli yılanlardan nükleer kalıntılara: İşte bugün terk edilmiş olan ve insanların ayak basmadığı adalar!

4. POVEGLİA ADASI - İTALYA

Venedik’in yakınlarında bulunan Poveglia Adası, tarih boyunca ölüm ve trajediyle anılmıştır. 14. yüzyılda veba salgını sırasında hastaların ve ölülerin getirildiği ada, hastalığın kurbanları için bir karantina bölgesi olarak hizmet vermiştir. Daha sonra ise akıl hastanesi olarak kullanılan bu ada, ürkütücü bir atmosfere sahip olup, günümüzde tamamen terk edilmiştir. Turistlerin ziyaretine izin verilmeyen ada, hala Venedik’in en ürkütücü noktalarından biri olarak bilinir.