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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, bölümünü okuduğu iç mimarlığı çok sevdiğinden bahseden Zehra Çilingiroğlu’na daha önce annesiyle reklam filmi için kamera karşısına geçtiği hatırlatıldı. Zehra Çilingiroğlu, konuyla ilgili, "Benim böyle bir durumum yok. Reklam filminde de annemle bir hatıra olsun istediğim için oynadım" diye konuştu.