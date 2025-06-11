Zehra Çilingiroğlu ile Mürsel Kaya, partide
Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Mürsel Kaya ile tatil yapmak için Bodrum'a gitti
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Zehra Çilingiroğlu, uzun bir süredir aşk yaşadığı Mürsel Kaya ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Zehra Çilingiroğlu ile Mürsel Kaya, Türkbükü'ndeki bir plajda partiye katıldı.
Siyah mayosunu beyaz ve pembe renklerden oluşan bir pantolonla kombinleyen Zehra Çilingiroğlu, bir süre kız arkadaşlarıyla şezlongda sohbet etti.
Daha sonra sevgilisiyle bir araya gelen Zehra Çilingiroğlu, Mürsel Kaya ile sohbet etti.
Denize girmeyen çiftin o anları, objektiflere böyle yansıdı.