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        Haberler Magazin Zehra Güneş pozunu paylaştı! Melissa Vargas kayıtsız kalamadı!

        Zehra Güneş pozunu paylaştı! Melissa Vargas kayıtsız kalamadı!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı sporcularından biri olan Zehra Güneş, sosyal medya hesabında takım arkadaşı Gabi Guimaraes ile çekildiği fotoğrafını yayınladı. Kendisi gibi profesyonel voleybolcu olan arkadaşı Melissa Vargas gönderiye yorum yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 01:03 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:03
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        Filenin Sultanları'nın gözde orta oyuncusu Zehra Güneş, geçtiğimiz gün VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit mücadelesinde de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmasında sahanın en gözde isimleri Zehra Güneş ve Gabi Guimaraes oldu. Güneş, arkadaşıyla çekildiği pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

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        Takım arkadaşı Gabi Guimaraes ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan yetenekli voleybolcu gönderiye kalp emojisi koydu.

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        Zehra Güneş'e yorum yapanlar arasında Filenin Sultanları'ndan yakın arkadaşı Melissa Vargas da yer aldı. Vargas ateş ve kalp emojileri ile yorum yaptı.

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        İşte Zehra Güneş'in son paylaşımları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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