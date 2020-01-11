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Zekeriyaköy’ün lezzet adresi

İyi yemek avcıları bilir, güzel ve lezzetli yemek çok uzakta olsa da peşinden gider ve bulur. Han Restoran da mezeleri, etleri ve kebapları ile tercih ediliyor

han restoran

Mekanın sahibi ve işletmecisi Bülent Karagülle yemeği olan aşkını şu cümlelerle anlatıyor...

"Yemek benim en büyük aşkım ve ilaç sektöründeki uzun yıllar devam eden kurumsal iş hayatımdan sonra tutkum olan yemeği işim haline getirdim. Bugüne kadar aile, eş, dosta yapılan yemekleri artık restoranın müdavimlerine yapmaya başladım. Yola çıkış noktamda hem yemeğe olan tutkumu işimle bağlamak hem de aslında benim ve ailemin de yaşadığı Zekeriyaköy bölgesinde iyi yemek yiyebileceğimiz bir restoran olmaması da yatıyor ve sanırım Adanalı olmamın da büyük etkisi var.”

Mekanın şefinin Adanalı olduğunu ekleyen Karagülle "Mekanı yaratırken sıcak bir aile ortamı olmasını göz önünde bulundurduk. Fiziksel özelliklerin, hijyenin yanı sıra mutfakta kullandığımız malzemeleri, özel seçip, getirtiyorum. Özellikle iyi yemek ve iyi et yemek isteyenler için etin nereden geldiği çok önemlidir. Etlerimizi Kırklareli’nden kendi çiftliğimizden getiriyoruz. Yani hayvanlar kendi besimiz. Yine mezeleri mevsimine göre yapmaya çalışıyoruz. Günlük 12 civarı mezemiz oluyor" dedi. 

Bülent Karagülle, "Önceleri aile içinde, eşe, dosta yaptığımız canlı müzik geceleri, gelen yoğun talep nedeniyle artık gelenekselleşmeye başladı" cümleleriyle ilgi gördüklerini ekledi.

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