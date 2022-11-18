Zelenskiy: 10 milyondan fazla Ukraynalı elektriksiz 0:00 / 0:00

DHA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın saldırıları sonrası devam eden elektrik sıkıntısına dair açıklamada bulundu. Planlı stabilizasyon çalışmalarına ek olarak acil kapatmaların yaşandığını belirten Zelenski, "Şu anda çoğu Vinnytsia, Odesa ve Kiev bölgesinde olmak üzere 10 milyondan fazla Ukraynalı elektriksiz. Elektrik tedarikini normalleştirmek için her şeyi yapıyoruz" dedi.

Konuşmasında Rusya'nın yeni füze saldırılarına da yer veren Zelenskiy, Dnipro'daki saldırı sonucu onlarca kişinin yaralandığını, saldırıdan etkilenenlere gerekli yardımın sağlandığını ve Zaporijya'da Rus bombardımanı sonucu yıkılan bir konut binasının enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Zelenskiy ayrıca dün günün ilk yarısında Ukrayna savunma güçlerinin, 6 Rus seyir füzesi ve 5 Shahed düşürmeyi başardığını belirtti.

Finlandiya ve İsveç'e, Ukrayna'ya yeni savunma yardım paketi için teşekkür eden Zelenskiy, "Bu çok önemli. Devletlerin bu tür her kararı, onları zaferimizin ve gelecekteki barışımızın ortak yaratıcıları yapıyor" dedi.