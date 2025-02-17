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        Haberler Dünya Zelenskiy Ankara'ya vardı | Dış Haberler

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Ankara'ya indi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya vardı. Zelenskiy X hesabından yaptığı açıklamada "Hoş bulduk Türkiye!" ifadesine yer verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 22:58 Güncelleme: 17.02.2025 - 23:55
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        Zelenskiy: Hoş bulduk Türkiye!
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya vardı.

        Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada esir takası ve gıda güvenliği konularını ele almak üzere resmî ziyaret için Ankara'ya vardığını açıkladı.

        Zelenskiy açıklamasında "Hoş Bulduk Türkiye!" ifadesine yer verdi.

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