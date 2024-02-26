Zelenskiy: Barış formülü istemiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki "Ukrayna. Yıl 2024" forumunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Küresel Barış Zirvesi'nin ilkinin yapılacağı zamana değinen Zelenskiy, birinci zirvenin ilkbaharda İsviçre'de gerçekleşeceğini, ikincisinin ise başka bir kıtada yapılmasını istediklerini söyledi.

"BİZE DAYATILACAK HERHANGİ BİR MÜZAKERE FORMATINI İSTEMİYORUZ"

Volodimir Zelenskiy, diğer ülkelerin, Rusya ile herhangi bir müzakere formatını Ukrayna'ya dayatmasına karşı uyarıda bulunarak, "Bize dayatılacak herhangi bir müzakere formatını, herhangi bir barış formülünü istemiyoruz. İnisiyatifin sadece Ukrayna'dan gelmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

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Birinci Küresel Barış Zirvesi sürecinin tahıl koridoru anlaşmasıyla aynı olduğuna işaret eden Zelenskiy, barış zirvesinde "bir plan geliştirileceğini, daha sonra ülkelerin teknik olarak savaşın getirdiği krizlerin her biriyle ilgileneceğini" kaydetti.

"İLERİYE DOĞRU ADIM ATMALIYIZ" Zelenskiy, "(Barış zirvesinde) Ülkeler ilgili belgeyi hazırladıklarında bu adil olacak ancak bu Rusya'nın bu belgeyi kabul edeceği anlamına gelmez. Kimse Rusya'nın bu belgeyi kabul edeceğini garanti edemez. (Rusya) Onların tarafından kimler olacağını bilmiyoruz ancak her halükarda bu belgenin müzakereciler tarafından tahıl girişimi formatında olduğu gibi Rus tarafına sunulacağını söylüyoruz. Böylece ikinci zirvede, adil bir barış ve savaşın sona ermesi için uygun diplomatik adımları atmaya hazır olacağız. Bu bizim girişimimiz ve mümkün olduğunca çok sayıda ülkenin yanımızda olmasını istiyoruz. İleriye doğru adım atmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. "EĞER UKRAYNA KAYBEDERSE BİZ YOK OLURUZ" Savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelere hazır olup olmadığı sorusu üzerine, "muhaliflerini öldüren bir adamla müzakere etmenin mümkün olmadığı" yanıtını veren Zelenskiy, "Ona savaşı kaybettiğini kabul edebileceği bir platform sunarız. Ukrayna bu savaşı kaybedecek mi? Kaybetmeyeceğinden eminim. Kazanmaktan başka alternatifimiz yok. Eğer Ukrayna kaybederse biz de yok oluruz. Böyle bir final istemiyoruz." dedi. REKLAM Zelenskiy, Ukrayna'nın savaşı kaybedip kaybetmeyeceğinin ve bu savaşta ne kadar asker kaybı vereceğinin ancak ortaklara bağlı olduğuna işaret ederek, "Putin'in geriye doğru attığı tüm adımlar toplum üzerinde büyük bir etki yaratacaktır. O zaman iç güvenliği düşünecektir. Bugün Putin planlar ve rakamlarla hareket ediyor ve 2030 planlarından bahsediyor. Kendisini 2030 yılına kadar görüyor, biz onunla daha erken bitirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.